A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Técnico do Angers pede demissão após comentário machista em preleção Segundo a imprensa francesa o treinador utilizou da frase: "Não faz mal, todos nós já tocamos as meninas", em uma das suas preleções no vestiário

O Angers, da primeira divisão francesa, anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Abdel Bouhazama, pressionado pelo mau desempenho da equipe e por um comentário machista em apoio a um jogador acusado de importunação sexual.

"Diante da pressão midiática e para preservar a imagem do clube e a tranquilidade no vestiário, Abdel Bouhazama anunciou ao presidente Said Chabane que decidiu deixar suas funções", anunciou o clube em um comunicado.

O Angers é o lanterna do Campeonato Francês e não vence uma partida no torneio desde setembro do ano passado.

O treinador, já criticado no âmbito esportivo, agravou sua situação ao fazer um comentário machista durante a preleção com a equipe antes do jogo do último domingo contra o Montpellier (derrota por 5 a 0).

O técnico tentava dar confiança a Ilyes Chetti, lateral-esquerdo de 28 anos que foi titular somente pela terceira vez nesta temporada, quando a imprensa local revelou na semana passada que o jogador admitiu ter tocado uma jovem em uma boate e que seu julgamento acontecerá em abril.

"Não faz mal, todos nós já tocamos as meninas", declarou Bouhazama em sua preleção no vestiário, segundo várias fontes citadas pelos jornais Ouest France e L'Équipe e confirmadas por um correspondente da AFP.

A situação ocorre após o próprio presidente do clube, Said Chabane, ser acusado de agressão sexual desde 2020, após denúncias de seis mulheres, que eram suas funcionárias na época.

Veja também

Sport De olho na liderança do Nordestão, elenco do Sport prega cautela diante do Sergipe