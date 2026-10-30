Técnico do Barça cita preocupação com ida de Raphinha para Seleção: "Administrar tempo de jogo"

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A convocação do atacante Raphinha para os jogos da Data Fifa de novembro pela seleção brasileira não teve a aprovação do treinador do Barcelona. O alemão Hansi Flick manifestou sua preocupação por causa do desgaste físico do jogador em função das longas viagens que terá de fazer. Outro ponto é o fato de ele vir de lesão.



Os jogos do Brasil estão programados para os dias 14 e 17 de novembro, quando a equipe nacional vai enfrentar Singapura e Japão. O comandante da equipe catalã comentou a situação e reforçou a importância de "administrar o tempo de jogo", do atacante brasileiro.





"Antes da última Data Fifa, ele (Raphinha) chegou lesionado. Não foi a melhor situação. Mas no final das contas é assim que as coisas funcionam. Para mim, se pudermos administrar um pouco o tempo de jogo dele, ficarei feliz. Ficar indo e vindo de Singapura não é o ideal", afirmou o treinador.



Apesar do descontentamento com a situação, Flick disse entender a situação do seu atleta. "O Raphinha é o capitão aqui, mas ele também é brasileiro e quando a seleção convoca, ele atende. Todos querem estar lá para ajudar".



Mas a insatisfação do comandante barcelonista tem um certo fundamento. Convocado para última Data Fifa, o jogador acabou sendo cortado após sofrer um edema muscular na coxa direita na vitória de 4 a 2 da seleção brasileira sobre a Austrália.



Esta é a segunda convocação de Ancelotti após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano vem fazendo um trabalho de renovação, mas Raphinha é um dos pilares de sua lista neste período de repaginada do elenco.



A convocação do atacante vem em um momento de instabilidade da equipe catalã, que vem de duas derrotas seguidas na temporada: revés de 4 a 2 para o Paris Saint-Germain pela Champions League e outro resultado negativo no confronto com o Real Madrid (2 a 1) em confronto válido pela La Liga.

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