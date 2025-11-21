A- A+

Retorno Técnico do Barcelona confirma retorno de Raphinha após quase dois meses lesionado O atacante ficou fora de ação por quase dois meses, em razão de uma lesão na coxa direita. O técnico Hansi Flick celebrou a volta do jogador canhoto e aposta num setor ofensivo com mais agressividade

O brasileiro Raphinha voltará a jogar pelo Barcelona neste sábado, (22). A equipe catalã encara o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo também marca o retorno do time azul e grená ao estádio Camp Nou. O local estava fechado para reformas desde o ano de 2023.

O atacante ficou fora de ação por quase dois meses, em razão de uma lesão na coxa direita. O técnico Hansi Flick celebrou a volta do jogador canhoto e aposta num setor ofensivo com mais agressividade.



"Marcus (Rashford) está com febre e esteve ausente ontem e hoje, e tenho dúvidas se ele estará disponível amanhã, mas a boa notícia é que o Raphinha estará de volta, e veremos o que ele poderá nos oferecer amanhã. Dez, 15 minutos... veremos, mas é um grande passo que ele esteja de volta", disse o comandante.



O treinador também comemorou o fato de o Barcelona atuar no Camp Nou. Para Hansi Flick, o treino aberto realizado no estádio no início de novembro foi uma prévia do que será visto neste fim de semana.

"Obviamente, preferimos jogar no Spotify Camp Nou. Vimos isso no treino aberto e foi uma sensação incrível. É um estádio de futebol, e é isso que amamos, mas veremos. Acho que pode nos dar um grande apoio na partida, porque os torcedores estão perto e sabem que o time precisa dessa ajuda. Eles sempre nos apoiam, e é maravilhoso ver essa conexão entre o time e a torcida", prosseguiu.



O Barcelona está na vice-liderança do Campeonato Espanhol e soma 28 pontos e recebe o Athletic de Bilbao. O rival Real Madrid lidera a competição de forma isolada e contabiliza três pontos a mais na tabela.

Veja também