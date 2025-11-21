Sáb, 22 de Novembro

Técnico do Barcelona confirma retorno de Raphinha após quase dois meses lesionado

O atacante ficou fora de ação por quase dois meses, em razão de uma lesão na coxa direita. O técnico Hansi Flick celebrou a volta do jogador canhoto e aposta num setor ofensivo com mais agressividade

Raphinha voltará a jogar pelo BarcelonaRaphinha voltará a jogar pelo Barcelona - Foto: Josep Lago/AFP

O brasileiro Raphinha voltará a jogar pelo Barcelona neste sábado, (22). A equipe catalã encara o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo também marca o retorno do time azul e grená ao estádio Camp Nou. O local estava fechado para reformas desde o ano de 2023.

O atacante ficou fora de ação por quase dois meses, em razão de uma lesão na coxa direita. O técnico Hansi Flick celebrou a volta do jogador canhoto e aposta num setor ofensivo com mais agressividade.

"Marcus (Rashford) está com febre e esteve ausente ontem e hoje, e tenho dúvidas se ele estará disponível amanhã, mas a boa notícia é que o Raphinha estará de volta, e veremos o que ele poderá nos oferecer amanhã. Dez, 15 minutos... veremos, mas é um grande passo que ele esteja de volta", disse o comandante.

O treinador também comemorou o fato de o Barcelona atuar no Camp Nou. Para Hansi Flick, o treino aberto realizado no estádio no início de novembro foi uma prévia do que será visto neste fim de semana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

"Obviamente, preferimos jogar no Spotify Camp Nou. Vimos isso no treino aberto e foi uma sensação incrível. É um estádio de futebol, e é isso que amamos, mas veremos. Acho que pode nos dar um grande apoio na partida, porque os torcedores estão perto e sabem que o time precisa dessa ajuda. Eles sempre nos apoiam, e é maravilhoso ver essa conexão entre o time e a torcida", prosseguiu.

O Barcelona está na vice-liderança do Campeonato Espanhol e soma 28 pontos e recebe o Athletic de Bilbao. O rival Real Madrid lidera a competição de forma isolada e contabiliza três pontos a mais na tabela.

