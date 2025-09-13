A- A+

FUTEBOL Técnico do Barcelona critica seleção espanhola pela lesão de Yamal O jogabdor jogou pela Espanha contra Bulgária e Turquia, na semana passada, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou a seleção espanhola neste sábado (13), depois que Lamine Yamal voltou lesionado da data Fifa.

O atacante de 18 anos não treinou com o time catalão devido a um problema na virilha que o deixou de fora contra o Valencia, no domingo, pela LaLiga. Além disso, ele é dúvida para a estreia na Liga dos Campeões, contra o Newcastle, na próxima quinta-feira.

Yamal jogou pela Espanha contra Bulgária e Turquia, na semana passada, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"Ele está com dores no púbis. Não é nas costas, é no púbis. Passou por exames e não está disponível contra o Valencia e é dúvida contra o Newcastle, disse Flick em entrevista coletiva.

Visivelmente incomodado com a situação, o alemão criticou o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente: "Ele já foi com dores para a seleção. Teve problemas, jogou 79 e 73 minutos", disse.

"Isso não é se preocupar com os jogadores. A seleção espanhola tem os melhores do mundo, mas era preciso se preocupar com os jogadores. Também com os jovens", acrescentou Flick.

O treinador do Barça ressaltou que não teve uma conversa mais aprofundada com De La Fuente antes da data Fifa.

"Trocamos mensagens. Eu não falo espanhol bem, e ele não fala inglês bem. É claro que a comunicação poderia melhorar", admitiu.

"Já estive em uma seleção e sei como esse trabalho é difícil, mas a comunicação deveria ser melhor", reiterou.

Flick adiantou que o holandês Frenkie de Jong também está fora contra o Valencia, mas confirmou que o meio-campista Marc Bernal está pronto para retornar à equipe depois de ficar nove meses afastado por uma lesão no joelho.

O Barcelona enfrentará o Valencia no estádio Johan Cruyff, que tem capacidade para 6 mil espectadores, porque o Camp Nou, que passa por reforma, ainda não pode receber jogos.

"Falei com os jogadores, os capitães, e eles disseram que isso não nos afetará", afirmou Flick.

"Quando jogarmos no novo Camp Nou, talvez seja um pouco diferente. Como disse antes, não é uma desculpa, não usarei isso. O Valencia também tem que jogar no mesmo estádio", concluiu.

