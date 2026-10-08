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FUTEBOL Técnico do Benin critica postura da Argentina em despedida de Messi: "Não nos deram nem uma foto" Seleção africana enfrentou a albiceleste em amistoso que marcou o adeus do camisa 10

Técnico da seleção do Benin, o alemão Gernot Rohr criticou a postura da seleção da Argentina e da segurança do Monumental de Núñez no duelo entre as equipes, que marcou a despedida de Messi da albiceleste, na terça-feira.



Em entrevista à rádio francesa RMC Sport, Rohr lamentou as dificuldades de seus atletas de conseguirem lembranças da partida em Buenos Aires.

— Estamos muito felizes por fazer parte da história, especialmente por se tratar de uma lenda do futebol como Lionel Messi. Estar neste jogo no Monumental foi uma aventura extraordinária para os meus jovens jogadores. O único ponto negativo foi que os argentinos não deram nada aos nossos jogadores. Os argentinos não deram nada a eles, nem uma foto com o Messi — lamentou.

Lionel Messi durante sua despedida da seleção argentina. Foto: Juan Mabromata / AFP





O técnico ponderou que disputar a partida, que terminou com vitória da Argentina por 3 a 0, foi uma "fantástico" e uma "experiência internacional muito rica" para sua equipe, e que conseguiu que o técnico da albiceleste, Lionel Scaloni, autografasse uma camisa sua cerca de meia hora após o apito final. Mas seus atletas não tiveram a mesma sorte:

— Queríamos trocar camisas, mas não conseguimos nenhuma. Não nos deixaram nem entrar no corredor dos jogadores deles. A segurança estava barrando todos. Meus jogadores estavam com suas camisas (nas mãos) tentando trocar com os jogadores argentinos. Tentamos de tudo, mas foi em vão. Consegui dar minha camisa do Messi de 2018 para o técnico. Ele me pediu para autografá-la e depois me devolveu. Esperei meia hora, mas não foi nada demais.

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