Técnico do Botafogo cita vergonha após goleada na Sul-Americana: "Não adianta falar nada agora"

A- A+

A vexatória goleada de 6 a 1 que o Botafogo sofreu na noite desta quinta-feira em Cusco, para o Cienciano, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, "vai ficar marcada para sempre", de acordo com as palavras do treinador português Franclim Carvalho. Praticamente eliminado da competição, ele foi direto ao falar da derrota.



"Não estou aqui para dar recados a ninguém, nem para a torcida, mas é um dia difícil para todos nós, que nos dá vergonha. Não adianta falar nada aqui agora. Obviamente, a nossa situação, neste momento, é muito difícil, face ao que se passou aqui e ao resultado. Um resultado volumoso", comentou na coletiva o técnico da equipe carioca.



O Botafogo vai ter de se desdobrar para conseguir se classificar para as quartas de final do torneio continental. O confronto de volta está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, no Rio. Uma vitória por seis gols de vantagem garante vaga no tempo normal.

No caso de devolver a goleada com a mesma margem de bolas na rede (triunfo por cinco gols de diferença), a definição vai para a disputa de pênaltis.



Franclim se recusou a jogar a toalha na Copa Sul-Americana. Ele elogiou o adversário, mas alertou que o duelo de volta terá uma dinâmica completamente diferente até pela necessidade extrema que o Botafogo tem de obter um resultado expressivo.



"Eles têm uma equipe com uma identidade bem definida e o jogo não me surpreendeu. Nós estávamos de sobreaviso. Mas a segunda partida será completamente diferente. Nós não podemos entrar condicionados pelo resultado deste primeiro confronto", disse.



O Botafogo não vai ter muito tempo para remoer as feridas do massacre sofrido no Peru, já que a equipe entra em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Na nona posição, com 30 pontos, a equipe visita o Vitória (13º colocado) neste domingo, às 18h30, no Barradão.

Veja também