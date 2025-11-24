Técnico do Chelsea pede que evitem comparações entre Estêvão e Lamine Yamal
Estêvão, de 18 anos, vem chamando a atenção desde que chegou a Stamford Bridge, com nove gols marcados pelos 'Blues' e pela Seleção Brasileira
O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Mareca, pediu nesta segunda-feira (24), véspera do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, que evitem as comparações entre o atacante brasileiro Estêvão com o astro 'blaugrana' Lamine Yamal.
Questionado sobre as comparações com Yamal, que apesar de ser três meses mais jovem que o brasileiro já é referência tanto no clube quanto na seleção da espanhola, Maresca admitiu que jogador do Barça pode ser um modelo a ser seguido pelo ex-atacante do Palmeiras.
No entanto, actualmente que Yamal já está previsto na elite do futebol, algo que Estêvão é um caminho de alcançar.
"Estêvão já está jogando em alto nível. É titular no Brasil. É muito jovem e pode melhorar muito, com certeza. Estamos muito felizes com ele", declarou Maresca em entrevista coletiva.
"É um prazer para os amantes do futebol ver o Estêvão, assim como o Lamine Yamal e o [meio-campista do Barcelona] Pedri. É o bonito do futebol. Estamos felizes por termos o Estêvão conosco e esperamos que ele se saia muito bem", acrescentou.
Mas o treinador do Chelsea aconselhou o jovem brasileiro a, por enquanto, ignorar as comparações.
“Ele tem que ser feliz, não deve pensar em ser melhor do que aquele ou jogador”, ressaltou Maresca. "Só precisa se melhorar a cada dia. Tentar trabalhar duro, melhorar".
"Sem dúvida, ele vai ser um jogador importante para este clube. Para o futuro, sem dúvida", concluiu.