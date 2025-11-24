A- A+

Futebol Técnico do Chelsea pede que evitem comparações entre Estêvão e Lamine Yamal Estêvão, de 18 anos, vem chamando a atenção desde que chegou a Stamford Bridge, com nove gols marcados pelos 'Blues' e pela Seleção Brasileira

O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Mareca, pediu nesta segunda-feira (24), véspera do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, que evitem as comparações entre o atacante brasileiro Estêvão com o astro 'blaugrana' Lamine Yamal.

Estêvão, de 18 anos, vem chamando a atenção desde que chegou a Stamford Bridge, com nove gols marcados pelos 'Blues' e pela Seleção Brasileira.

Questionado sobre as comparações com Yamal, que apesar de ser três meses mais jovem que o brasileiro já é referência tanto no clube quanto na seleção da espanhola, Maresca admitiu que jogador do Barça pode ser um modelo a ser seguido pelo ex-atacante do Palmeiras.

No entanto, actualmente que Yamal já está previsto na elite do futebol, algo que Estêvão é um caminho de alcançar.

"Estêvão já está jogando em alto nível. É titular no Brasil. É muito jovem e pode melhorar muito, com certeza. Estamos muito felizes com ele", declarou Maresca em entrevista coletiva.

"É um prazer para os amantes do futebol ver o Estêvão, assim como o Lamine Yamal e o [meio-campista do Barcelona] Pedri. É o bonito do futebol. Estamos felizes por termos o Estêvão conosco e esperamos que ele se saia muito bem", acrescentou.

Mas o treinador do Chelsea aconselhou o jovem brasileiro a, por enquanto, ignorar as comparações.

“Ele tem que ser feliz, não deve pensar em ser melhor do que aquele ou jogador”, ressaltou Maresca. "Só precisa se melhorar a cada dia. Tentar trabalhar duro, melhorar".

"Sem dúvida, ele vai ser um jogador importante para este clube. Para o futuro, sem dúvida", concluiu.

