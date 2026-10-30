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Futebol Internacional

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso não cogita empréstimo de Estêvão

Brasileiro tem sido pouco utilizado pelo treinador espanhol nesta temporada

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Estêvão, brasileiro do ChelseaEstêvão, brasileiro do Chelsea - Foto: X/Chelsea

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, afirmou nesta sexta-feira (30) que não há conversas sobre emprestar o atacante brasileiro Estêvão, que está tendo dificuldades para conquistar espaço na equipe desde que o espanhol contratou os 'Blues'.

O de 19 anos foi um dos poucos destaques do time londrino na temporada passada, que terminou com uma decepcionante décima colocação no Campeonato Inglês.

Mesmo assim, Estêvão vem sendo pouco utilizado e ficou no banco de reservas na eliminação do Chelsea na Copa da Liga Inglesa, com derrota nos pênaltis para o Liverpool.

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Na ocasião, Alonso optou por Morgan Rogers, Cole Palmer e João Pedro para formar o trio de ataque.

No entanto, o treinador disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira que conta com o jovem brasileiro.

"Com certeza vai jogar. A temporada é longa e haverá momentos para todos", afirmou Alonso.

Quanto às perspectivas em relação a um empréstimo quando a janela de transferências reabrir em janeiro, o espanhol foi direto: "Não há conversas sobre isso".

O Chelsea recebe o Manchester United neste sábado, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês.

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