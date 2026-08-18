Técnico do Egito é hospitalizado após desmaiar ao tentar separar briga entre esposa e ex
Hossam Hassan perdeu a consciência durante confusão em resort no norte do país
Hossam Hassan, técnico do Egito, viveu momentos de tensão durante as férias após se envolver em uma confusão entre sua atual mulher e a ex-companheira.
O treinador da seleção egípcia passou mal e desmaiou ao tentar interromper uma briga entre as duas em um resort de Marina El Alamein, no norte do país.
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De acordo com a Sky News Arabia, Hassan estava no local com a esposa, Dan-Adam, quando os dois encontraram a ex do treinador, Huwayda, que estava acompanhada dos filhos.
O encontro terminou em uma discussão e, posteriormente, em uma briga física entre as duas, incluído troca de insultos, socos, pontapés e puxões de cabelo.
Ao perceber a escalada da confusão, Hassan, que completou 60 anos recentemente, tentou intervir. No entanto, acabou sofrendo um mal-estar e perdeu a consciência.
O treinador recebeu os primeiros atendimentos ainda no resort e depois foi levado a um hospital. Apesar do susto, ele passa bem.
As duas mulheres continuaram trocando acusações após o treinador ser encaminhado ao hospital.
Huwayda chegou a procurar uma delegacia para denunciar a atual esposa de Hassan, mas decidiu não levar a queixa adiante.
Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026
A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO