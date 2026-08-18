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Leia o Jornalterça18/08/2026
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Técnico do Egito é hospitalizado após desmaiar ao tentar separar briga entre esposa e ex

Hossam Hassan perdeu a consciência durante confusão em resort no norte do país

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Hossam Hassan, técnico do Egito, em coletiva de imprensaHossam Hassan, técnico do Egito, em coletiva de imprensa - Foto: Thomas Coex / AFP

Hossam Hassan, técnico do Egito, viveu momentos de tensão durante as férias após se envolver em uma confusão entre sua atual mulher e a ex-companheira.

O treinador da seleção egípcia passou mal e desmaiou ao tentar interromper uma briga entre as duas em um resort de Marina El Alamein, no norte do país.

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De acordo com a Sky News Arabia, Hassan estava no local com a esposa, Dan-Adam, quando os dois encontraram a ex do treinador, Huwayda, que estava acompanhada dos filhos.

O encontro terminou em uma discussão e, posteriormente, em uma briga física entre as duas, incluído troca de insultos, socos, pontapés e puxões de cabelo.

Ao perceber a escalada da confusão, Hassan, que completou 60 anos recentemente, tentou intervir. No entanto, acabou sofrendo um mal-estar e perdeu a consciência.

Técnico do Egito, Hossam Hassan, em coletiva de imprensa Hossam Hassan, técnico do Egito, em coletiva de imprensa. Foto: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



O treinador recebeu os primeiros atendimentos ainda no resort e depois foi levado a um hospital. Apesar do susto, ele passa bem.

As duas mulheres continuaram trocando acusações após o treinador ser encaminhado ao hospital.

Huwayda chegou a procurar uma delegacia para denunciar a atual esposa de Hassan, mas decidiu não levar a queixa adiante.

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