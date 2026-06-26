Técnico do Japão quer "ajuda" de Zico antes de duelo com Brasil na Copa: "Ele foi meu herói"
Depois de anos de glórias entre Flamengo, Udinese e seleção brasileira, o Galinho se aventurou no futebol japonês, que ainda se estruturava
Hajime Moriyasu saiu aplaudido pelos jornalistas japoneses da coletiva de imprensa após o empate do Japão com a Suécia. Com o resultado, a seleção asiática está classificada à segunda fase da Copa do Mundo, na qual enfrentará o Brasil.
Ninguém representa mais a relação dos dois países no futebol do que Zico. Depois de anos de glórias entre Flamengo, Udinese e seleção brasileira, o Galinho se aventurou no futebol japonês, que ainda se estruturava.
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"Ele nos conduziu a poder competir na Copa. Ofereceu muito ao Japão. Espero que eu também possa fazer isso e tomara que eu possa falar com Zico antes do jogo com o Brasil", respondeu Moriyasu ao ser perguntado sobre o ex-jogador brasileiro.
"(Ele) contribuiu desde o momento em que tínhamos somente a liga Japan Soccer League (antes da J-League). Jogou no Kashima Antlers e contribuiu com o futebol no Japão. Ele foi meu herói. Pudemos vê-lo no Japão. Ele tem uma enorme contribuição no desenvolvimento da J-League", completou o técnico japonês.
Moriyasu acredita que enfrentar o Brasil é uma "ótima experiência pelo bem do futebol japonês". "Eles (seleção brasileira) são perfeitos, mas acreditamos que temos chance de vencer e avançar para a próxima fase. Esperamos perseguir essa oportunidade e vamos nos preparar totalmente para isso", projetou.
O treinador relembrou o amistoso vencido pelo Japão em outubro de 2025, por 3 a 2, após o Brasil ter aberto 2 a 0. "Talvez por isso, eles estarão mais motivados. Jogaremos contra um Brasil com muita vontade de vencer. Estou empolgado para isso", admitiu o técnico.
Apesar dos elogios e de pregar respeito, Moriyasu apontou para a evolução do futebol japonês nas últimas décadas, depois de citar Zico e o último jogo contra o Brasil. "No último amistoso, nós provamos ao Brasil que não somos fracos. Isso, por si só, é um grande avanço para nós. O Brasil é um time de elite no mundo. Temos respeito. Claro, na partida, não sabemos o que vai acontecer. Esperamos ter oportunidade de vencer."
O Japão enfrentará o Brasil por ter passado em segundo no Grupo F, enquanto a seleção brasileira liderou o Grupo C. Faltou aos japoneses superar o saldo de gol da Holanda (sete a cinco).
"Para nós, o mais importante era classificar, o que conseguimos no segundo lugar. Pudemos evoluir nosso futebol e construir confiança", disse o treinador. O lamento ficou apenas no fato de que, se avançasse como líder, o Japão jogaria em Monterrey na segunda fase. É na cidade mexicana que o time tem a base de treinamento.
Entretanto, isso foi rapidamente relevado por Moriyasu, já que Houston, onde será a partida, é próximo do México. O jogo será na segunda-feira, dia 29, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium.