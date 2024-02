A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Técnico do lanterna da Premier League é multado após criticar assistente de arbitragem por comer Treinador do Sheffield United, Chris Wilder terá de pagar R$ 71 mil por declarações

O técnico do Sheffield United, Chris Wilder, foi multado em 11.500 libras (cerca de R$ 71 mil) pela Football Association (principal autoridade do futebol britânico) nesta terça-feira, após o que foi considerado um ataque contundente a membros da comissão de arbitragem no mês passado, que incluiu uma discussão com um árbitro assistente comer um sanduíche.

Wilder afirmou que um dos assistentes do árbitro Tony Harrington mostrou uma “completa falta de respeito” ao comer enquanto confrontava os árbitros após uma derrota por 3 a 2 do seu time para o Crystal Palace.

“Cada decisão 50/50 ou acirrada vai contra nós, e se é isso que teremos que enfrentar até o final da temporada, vamos lidar com isso”, disse Wilder na época. “Mas não vou simplesmente passar despercebido e não dizer nada. Fui ver o árbitro e disse isso a ele. Um de seus assistentes estava comendo um sanduíche naquele momento, o que considerei uma total falta de respeito. Espero que ele tenha gostado do sanduíche enquanto conversava com um técnico da Premier League."

O treinador aceitou a acusação de “conduta imprópria”. O Sheffield United se recuperar urgentemente na Premier League, na qual ocupa a última posição, sete pontos atrás do Everton, primeiro time fora da zona de rebaixamento.



Com a goleada por 5 a 0 sofrida para o Brighton neste domingo, o time chegou a 65 gols sofridos após 25 jogos em uma temporada de 38 partidas, um recorde na história da Premier League.

