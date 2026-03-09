A- A+

Futebol Internacional Técnico do Lyon explica opção por Endrick no banco após empate: "Corria o risco de lesão" Atacante brasileiro foi alvo de críticas da imprensa francesa e não balança as redes desde o dia 4 de fevereiro

Na mira do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, a presença de Endrick no banco de reservas durante boa parte do jogo em que o Lyon apenas empatou com o Paris FC por 1 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Francês, foi o assunto da entrevista coletiva após o duelo.

Questionado pela escalação inicial, o técnico Paulo Fonseca justificou a sua opção e disse que o brasileiro iniciou na reserva por estar "sob risco de lesão".

"Não podemos esquecer que o Endrick esteve afastado durante um ano. Ele só começou agora a jogar com mais frequência. O último jogo foi muito intenso e foi impossível para os jogadores se recuperarem. Se ele tivesse começado hoje (domingo), correríamos o risco de lesão", afirmou o comandante.

Postulante a uma das últimas vagas no ataque da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de 2026, o atleta revelado pelo Palmeiras optou por trocar o poderoso Real Madrid pela chance de mostrar serviço no Lyon.

No clube francês, ele corre contra o tempo para tentar impressionar técnico Carlo Ancelotti e, assim, realizar o sonho de disputar o Mundial com camisa verde e amarela.

Endrick, que mal contabilizou 99 minutos com a camisa do Real Madrid entre agosto do ano passado e janeiro deste ano, já soma 787 minutos com a camisa do Lyon.

Sem balançar a rede desde 4 de fevereiro, (apesar das duas assistências no empate de 2 a 2 com o Olympique de Marselha) ele já foi alvo de críticas recentes por parte da imprensa local.

A expectativa agora é que ele entre em campo no compromisso da Liga Europa, agendado para esta quinta-feira, contra o Celta de Vigo. Ele ainda não havia sido inscrito porque o regulamento do torneio não permitia a inclusão de novos atletas na fase de grupos do torneio europeu.



