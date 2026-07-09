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copa 2026 Técnico do Marrocos lamenta derrota para França, mas destaca futuro promissor Ouahbi reconheceu que a França foi superior até abrir a vantagem de dois gols, graças a Kylian Mbappé (60') e Ousmane Dembélé (66'), mas destacou a reação de sua equipe

O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, afirmou nesta quinta-feira (9) que a derrota por 2 a 0 para a França nas quartas de final da Copa do Mundo não fará com que sua equipe abandone o caminho que trilhou e ressaltou que o futuro dos 'Leões do Atlas' é promissor se eles mantiverem o bom trabalho.

"Há uma certa decepção, claro que esperávamos mais. Se continuarmos assim, o futuro é promissor. Não vamos deixar que esta derrota nos abale", disse Ouahbi em entrevista ao site da Fifa após a partida.

Ouahbi reconheceu que a França foi superior até abrir a vantagem de dois gols, graças a Kylian Mbappé (60') e Ousmane Dembélé (66'), mas destacou a reação de sua equipe.

"Temos que reconhecer que enfrentamos um adversário muito bom. Tivemos muitas dificuldades no primeiro tempo. No segundo, defendemos melhor, ficamos mais tranquilos com a bola e, em certo momento, sentimos que fomos a melhor equipe", explicou.

O treinador também lamentou a jogada que levou ao segundo gol francês, na qual seus jogadores pareceram confusos.

"O gol surgiu após uma disputa de bola e alguns jogadores pararam porque acharam que tinha havido um toque de mão. Depois desse gol, as coisas ficaram difíceis", analisou.

Ouahbi considerou que a seleção marroquina precisa ampliar seu elenco para competir em alto nível quando tiver desfalques por lesão ou outros fatores, mas ressaltou que isso é algo que afeta todas as equipes e não deve ser usado como desculpa.

"Temos tudo o que precisamos. Não vamos entrar em pânico, vamos ver o que podemos melhorar e seguir em frente", disse.

O treinador de 49 anos também destacou o poderio da França, que se classificou para a sua terceira semifinal consecutiva de Copa do Mundo.

"A seleção francesa é uma equipe maravilhosa e tem sido uma grande equipe há algum tempo. Chegou à final nas duas últimas edições e conta com uma federação que faz um trabalho excelente", afirmou.

"Eles também são muito voluntariosos. Correm bastante e têm jogadores que se esforçam muito em campo, e isso faz a diferença. Eles têm uma equipe muito sólida", acrescentou.

Ouahbi, nascido na Bélgica, mas com nacionalidade marroquina, desejou que seu país de nascimento vença a Espanha na sexta-feira, em Los Angeles, e depois elimine os franceses na semifinal.

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