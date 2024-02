A- A+

NÁUTICO Após Retrô, técnico do Náutico, Allan Aal fala em "virar a página" para enfrentar rival Sport Gol da Fênix de Camaragibe, único no duelo, aconteceu aos sete minutos do segundo tempo

Treinador do Náutico, Allan Aal analisou a atuação do Timbu neste domingo (18), quando foi derrotado pelo Retrô pelo placar de 1 a 0, no Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco. Citando algumas deficiências, ele também pregou a “virada de página” para o grupo, de olho no desafio do próximo sábado (24), quando recebe o rival Sport, às 16h30, no Estádio dos Aflitos.

“Pouco criamos para sair com o resultado positivo. Não tivemos força para reverter essa situação. Faltou um pouco de organização e de competitividade, principalmente no segundo tempo. Lamentamos demais. Fizemos um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo muito abaixo. É manter a confiança, o trabalho, virar a página, sabemos que temos um clássico importante pela frente”, projeta.

Allan Aal não pôde contar com os reforços de Lorran, Igor Pereira e Ray Vanegas, por problemas de saúde. Entre os fatores que contribuíram para a derrota, cita o alto condicionamento físico adversário.

“A equipe do Retrô é muito física, então toda vez que tentamos algo diferente, acabava cedendo no contra-ataque para a equipe deles. Faltou competitividade. Poderíamos ter definido a partida já no primeiro tempo”, lamenta.

Veja também

Vôlei Minas bate Praia Clube e leva Sul-Americano de vôlei pela 5ª vez