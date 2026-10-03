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futebol Técnico do Náutico celebra ponto conquistado diante do Fortaleza Empate em 1x1 deixou o Timbu na 13ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos

O técnico Bruno Pivetti saiu satisfeito com o empate do Náutico em 1x1 com o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante elogiou o empenho dos atletas e o volume de jogo dos pernambucanos.

“Sabíamos que iríamos enfrentar um grande adversário. Fortaleza é forte nos seus domínios. No primeiro tempo, a gente igualou praticamente o volume de jogo. Criamos uma boa oportunidade, que foi nosso primeiro gol”, afirmou.

“No final do primeiro tempo, eles conseguiram um gol que foi muito por mérito do jogador do Fortaleza. Na segunda etapa, eles vieram para cima, mas conseguimos criar boas oportunidades e sustentar bem quando a defesa foi exigida”, completou.

Com o resultado, o Náutico ficou na 13ª posição, com 42 pontos. A equipe terá agora dois jogos seguidos em casa, contra Novorizontino e Vila Nova.

“Fiquei satisfeito com a entrega dos jogadores. Demos um passo importante e agora temos duas finais dentro de casa, com todo nosso foco agora no Novorizontino”, apontou. O duelo diante dos paulistas será quinta-feira (8), às 19h30, nos Aflitos.

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