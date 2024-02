A- A+

Futebol Técnico do Náutico cita "decisões equivocadas" no ataque em empate sem gols contra o Ceará Timbu foi superior ao Vozão, mas não conseguiu sair com a vitória nos Aflitos, em jogo válido pela Copa do Nordeste

Ser superior não foi suficiente para o Náutico vencer o Ceará, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. Esbarrando por duas vezes no travessão, além de uma grande atuação do goleiro Richard, o Timbu empatou em 0x0 com o Vozão. Resultado que, na visão do técnico alvirrubro, deve-se ao que chamou de “decisões equivocadas” da equipe.



“Tivemos um primeiro tempo truncado. A gente estava muito ansioso. Procuramos acelerar demais o jogo em momentos que não precisávamos. Mesmo assim, criamos algumas oportunidades para abrir o placar. Tivemos decisões equivocadas. Faltou um pouco mais de convicção na hora da finalização. No segundo tempo, fomos absolutos. Tivemos 72% de posse de bola, 10 finalizações, mas pecamos na tomada de decisão final para colocar a bola para dentro”, afirmou Allan Aal.

O treinador também não escondeu a chateação pelo fato de, pela segunda vez na competição, o Náutico não ter conseguido vencer em casa. Na estreia, o Timbu perdeu por 1x0 para o Botafogo-PB.

“Ficamos chateados de não conseguir os três pontos até pelo fato de jogarmos em casa. Temos um perfil de buscar sempre as vitórias (nos Aflitos). Nos empenhamos, os jogadores em momento nenhum desacreditaram e essa identidade é criada no dia a dia. Em contrapartida, entra o lado do treinador. Meu perfil é cobrar, dizer que sempre podemos evoluir. Fazer isso com bom desempenho é mais palpável do que quando você joga mal, não transferindo para o jogo o que se trabalha no dia a dia”, apontou, minimizando o fato de o Ceará não ter entrado com a força máxima no confronto.



“Não podemos avaliar a equipe do Ceará somente pelos 11 titulares, mas sim pelo elenco que tem e pelo investimento. Se tivesse de ter um vencedor, seríamos nós. Fiquei irritado porque poderíamos ter vencido a partida”, lamentou.

