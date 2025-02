A- A+

Futebol Técnico do Náutico cita postura "Robin Hood" do time: "tira dos grandes e entrega para os pequenos" Timbu foi goleado por 4x1 para o CSA, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste, terminando a rodada em sétimo no Grupo B, com quatro pontos

Vitórias contra Sport e Ceará, equipes que estão na Série A. Derrotas para Central, Retrô, Confiança, Decisão e CSA, adversários que estão em divisão igual, inferior ou sem presença sequer em campeonatos nacionais. O Náutico parece atuar melhor contra times de poderio financeiro e técnico acima em 2025, enquanto se complica com “iguais” ou mais “modestos”. Para o técnico Marquinhos Santos, o Timbu está com uma postura de “Robin Hood” (personagem fictício que roubava da nobreza para dar aos pobres) na temporada.

“Temos oscilado. Parece um time ‘Robin Hood’, que tira dos grandes e entrega para os pequenos. Não que o CSA seja um time pequeno, muito pelo contrário, é um time grande, mas eu digo nos resultados anteriores. Isso implica na falta de concentração e cobrança”, citou, após a goleada sofrida por 4x1 pelo Náutico perante o Azulão, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste. Os pernambucanos estão em sétimo no Grupo B, com quatro pontos.

Em contrapartida, Marquinhos destacou uma mudança de comportamento nos vestiários do Náutico que o agradou.

“Foi o primeiro vestiário mais enérgico em nível de cobrança. Tem de fazer e não partir apenas da comissão ou diretoria, mas entre eles. O futebol está muito ‘mimimi’ hoje em dia, muita preocupação de não cobrar o outro e isso não existe em time vitorioso. Pela experiência e conquistas que tive na carreira, todas as equipes em que estive tiveram situações como a que vi hoje pela primeira vez. Uma cobrança enérgica, para puxar, mostrar e não somente passar pano, falando o que está certo”, frisou.

Sobre o resultado, o treinador lamentou que o Náutico não conseguiu seguir as instruções dadas no período de preparação para o confronto, lamentando ainda a falta de efetividade da equipe.

“Peço desculpas ao torcedor. Saímos envergonhados pelo comportamento, pela derrota. Algo que se acumula em função do jogo contra o Decisão. Quando perde-se, perdem todos. Quando ganha, também. Tudo foi passado, mostrado, trabalhado, mas faltou concentração, controlar o jogo. Sabíamos como o CSA poderia alcançar os gols, mas falhamos muito. Tanto no sistema defensivo como no meio-campo. Criamos oportunidades, mas não fizemos. Eles fizeram. O número de finalizações foi semelhante, mas eles foram efetivos.

Nos desorganizados sem a bola, ficamos espaçados, deixando as costas em proteção. Não poderíamos ter sofrido os gols como sofremos. Erramos de uma maneira geral”, observou.

O próximo jogo do Náutico é segunda (3), contra o Retrô, nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O ganhador do duelo encara o Maguary nas semifinais, em confrontos de ida e volta.

Veja também