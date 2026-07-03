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Futebol Técnico do Náutico confirma contratações de Léo Índio e Borasi Jogadores devem ser anunciados em breve pelo Timbu, que já acertou o retorno do meia Jean Carlos

O técnico Guilherme dos Anjos confirmou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3), mais duas contratações para o Náutico, de olho na reta final da temporada de 2026. Na defesa, o Timbu acertou a vinda de Léo Índio, ex-Juventude, que pode atuar tanto como zagueiro como quanto lateral ou volante, e o atacante Benjamín Borasi, que estava nop San Martín de Tucumán, da Argentina.

Reforços

"Borasi e Léo Índio devem ser anunciados em breve. Léo veio para fazer a função do lado direito do campo e esquerdo também como zagueiro, mas é um jogador que tem condições também de fazer a lateral e de ser volante. É muito interessante para a nossa característica de jogo em função da velocidade, da saída de bola. Tentamos esse atleta anteriormente, mas perdemos para o próprio Juventude", iniciou Guilherme.

"Já Borasi é um jogador de confiança, extremamente tático, algo que a gente já estava buscando. Sobre Jean Carlos (já oficializado), ele dispensa palavras. É o perfil de jogador que eu não tenho dúvidas que todos queriam", detalhou.

Léo e Jean podem ser regularizados a partir da próxima semana por conta da antecipação da janela de inscrição de novos atletas nas Séries B e C. Borasi, por ser uma transferência internacional, só ficará à disposição a partir do dia 20 de julho. Segundo Guilherme, o Náutico deve fechar com mais três jogadores para a Segundona, indicando que algumas peças do elenco atual devem ser negociadas para abrir espaço no grupo.

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