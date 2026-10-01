Técnico do Náutico demonstra confiança em jogo contra o Fortaleza: "Temos condições de competir"

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Mais confiante após a vitória sobre o Sport por 3 a 1 no último sábado (26), o técnico do Náutico, Bruno Pivetti, enfrenta o seu segundo desafio sob o comando alvirrubro nesta sexta-feira (2) contra o Fortaleza, no Castelão, às 21h35.



Agora com quase uma semana de trabalho, o treinador busca se preparar para enfrentar o Leão do Pici, que ocupa a terceira colocação da Série B e está na zona de classificação para os playoffs do acesso, com 52 pontos.

"Nós buscamos primeiramente recuperar os jogadores que tiveram maior volume. Eles tiveram um nível físico muito exigente na partida contra o Sport. Depois a gente procurou equalizar as cargas daqueles jogadores que tiveram menor volume e também a partir do segundo dia de preparação a gente investiu bastante nos ajustes táticos necessários, já colocando algumas informações em relação ao Fortaleza", explicou Pivetti.

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Com viagem marcada para esta quinta-feira (1º), o último treinamento para o duelo ocorreu nessa quarta (30), seguindo as estratégias para buscar um triunfo contra o adversário e voltar para o Recife com os três pontos.



Atualmente no 14º lugar, o Náutico está com 41 pontos e precisa vencer para seguir subindo na tabela.



Sequência

Em uma sequência de jogos considerada difícil, o técnico prezou respeito pelas outras equipes, mas demonstra acreditar no potencial do Timbu.



"Eu respeito absolutamente todos os adversários da Série B, mas eu não temo nenhum. Essa questão é muito importante que se diga porque o grupo me dá esse conforto, dada a qualidade que os jogadores vêm demonstrando, não só em nível técnico, em nível de talento, mas também em nível de comprometimento", falou. Com viagem marcada para esta quinta-feira (1º), o último treinamento para o duelo ocorreu nessa quarta (30), seguindo as estratégias para buscar um triunfo contra o adversário e voltar para o Recife com os três pontos.Atualmente no 14º lugar, o Náutico está com 41 pontos e precisa vencer para seguir subindo na tabela.Em uma, o técnico prezou respeito pelas outras equipes, mas demonstra acreditar no potencial do Timbu."Eu respeito absolutamente todos os adversários da Série B, mas eu não temo nenhum. Essa questão é muito importante que se diga porque o grupo me dá esse conforto, dada a qualidade que os jogadores vêm demonstrando, não só em nível técnico, em nível de talento, mas também em nível de comprometimento", falou.

Pivetti mantêm confiança no desempenho do Náutico contra os times do alto da tabela - Foto: Rafael Vieira/CNC

Nos próximos jogos do Náutico, três serão contra equipes que estão dentro do G-6 da Série B: Fortaleza, Novorizontino e Vila Nova.



O elenco também foi elogiado pelo comandante, que exaltou a capacidade de competir contra qualquer time do campeonato.



"Eu vejo aqui um grupo muito forte, coeso e que tem condições de fazer partidas em alto nível e poder competir contra qualquer adversário. O resultado final nós não controlamos, mas tenho certeza que nós temos condições de competir contra qualquer time da Série B", disse o treinador.



Para o confronto no Castelão, Bruno Pivetti projeta que será uma partida díficil e que será preciso neutralizar os pontos fortes do Fortaleza ao jogar fora de casa, onde não vence como visitante desde 1965.



"Vai ser um jogo muito difícil, outro adversário de nível técnico elevado, não à toa ocupa as primeiras posições na tabela de classificação. Vamos ter a humildade para poder neutralizar os pontos fortes do Fortaleza, mas também poder fazer o nosso jogo, porque tenho certeza que nós temos condições de competir sempre pelo melhor resultado", completou.

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