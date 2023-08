A- A+

NÁUTICO Técnico do Náutico lamenta empate com o Brusque, mas se diz "satisfeito pelo ponto conquistado" O resultado complicou a situação do Timbu na Série C

Neste sábado (19), o Náutico empatou com o Brusque, em 2 a 2, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e se complicou na briga por uma vaga na próxima fase do torneio. Após a partida, o técnico Bruno Pivetti, que estreou pelo time na partida, alertou sobre alguns ajustes que ainda podem ser feitos no time, mas se revelou "satisfeito pelo ponto conquistado".

"Satisfeito pelo ponto conquistado. Sei que precisamos fazer alguns ajustes na equipe, mas satisfeitos realmente nunca estamos porque sempre buscamos melhorar. Esse é o nosso espírito, mesmo se tivéssemos ganhado, sabemos que teríamos pontos a ajustar. Então temos essa humildade para fazer o time evoluir", revelou o treinador.

A partida fica marcada, no fim das contas, por altos e baixos do Náutico. A equipe esteve à frente do placar duas vezes, mas viu os adversários igualarem o marcador em ambas oportunidades. O técnico lamentou o resultado, mas disse ver espaço para evolução no time na decisão do próximo sábado (26), contra o São Bernardo, nos Aflitos.

"Já deu (para ver a ideologia de jogo do técnico), principalmente na compactação defensiva. Infelizmente cedemos dois gols ao adversário, como no primeiro gol deles, em um lance em que o Gabriel conseguiu afastar bem, mas a bola acabou sobrando na cabeça do Madson. E também tomamos um gol de bola parada", analisou Pivetti.



"Na minha avaliação, após fazermos o gol, infelizmente recuamos demais, e isso é uma coisa que vamos trabalhar durante a semana, porque queremos controlar o jogo por meio da posse de bola, sendo agressivos com e sem a bola. Então vamos trabalhar para conseguir ajustar durante a semana para conseguirmos segurar o resultado nas partidas", continuou. "Nós sabíamos que iríamos enfrentar uma grande equipe, não é atoa que o Brusque está na liderança do campeonato, com um trabalho muito sólido, e conseguimos ser competitivos. Não faltou entrega, não faltou vontade e fomos agressivos. Infelizmente cedemos dois gols ao adversário, mas temos que valorizar o ponto conquistado aqui em Brusque, porque a gente sabe a dificuldade de jogar no domínio deles e levamos a decisão da classificação pra casa. Temos plena confiança no grupo de jogadores e acreditamos que vamos fazer uma excelente partida no próximo sábado", completou o técnico.

O próximo jogo fará parte da 19ª e última rodada da primeira fase da Série C. O Timbu precisa vencer o São Bernardo para conseguir depender apenas de si e assegurar a classificação para o mata-mata da competição.

