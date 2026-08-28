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futebol Técnico do Náutico minimiza críticas após vitória: "torcedor entende muito pouco de futebol" Guilherme dos Anjos chamou de minoria quem faz cobranças mais fortes em torno do trabalho da comissão técnico do Timbu

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Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos saíram felizes com a vitória do Náutico por 2x1 diante do Athletic, nesta sexta-feira (28), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas isso não esconde um certo incômodo com relação à cobrança de alguns alvirrubros que estiveram no estádio. A dupla chegou a ser vaiada no intervalo, quando o Timbu perdia por 1x0. Mesmo admitindo que a postura estremece a relação, Guilherme minimizou a importância do fato.



Comparação

“Creio que (abala) sim. Acho que é uma minoria (que cobra), mas tudo que escuto quando encontro os torcedores são coisas positivas. Tem uma minoria que pode não gostar. Pautamos nosso trabalho com as cobranças e orientações de quem entende de futebol. Com todo respeito, o torcedor entende muito pouco. Futebol no Brasil é que nem política. Todos acham que entendem, mas é extremamente complexo”, afirmou.

Uma das cobranças da torcida estava justamente em cima do atacante Derek. Autor de um gols da partida, o atleta chegou a comemorar colocando as mãos no ouvido, em alusão às críticas vindas das arquibancadas. Minutos depois, o jogador foi substituído.

“Derek teve uma câimbra na posterior. Se ele continuasse em campo, batia o melhor jogo dele (em números). Ele está mudando de função, fazendo a beirada. É mais desgastante. Ele fez o melhor jogo dele no passado nos aspectos físicos e isso pesou para essa partida, já que nosso campo é mais pesado”, apontou.



Base

Na vaga de Derek, Luiz Cláudio foi acionado e, nos acréscimos, também marcou o dele, garantindo o primeiro gol como profissional que deu a vitória por 2x1 ao Náutico contra o Athletic.

“Na base, existe um processo de maturação. Cada um dentro do seu tempo. Serve para Luiz e serviu para Maranhão. Com alguns jogadores, nós podemos maturar internamente, vendo eles se desenvolverem, de acordo com o espaço dentro do elenco. O que Luiz demonstrou hoje ele demonstra em treino. Esse é o desafio do jovem: transferir do treino para o jogo. E quando ele vira essa chave, começa a se definir como profissional. Luiz está crescendo nesse sentido”, detalhou.

“Muitas vezes, as pessoas acreditam que o atleta jovem deve entrar em um jogo sem pressão. Pensamos ao contrário. Quando ele entra em uma partida em que tudo pode acontecer na questão do resultado, você consegue dar a ele a oportunidade de sentir a realidade que ele vai enfrentar pelo caminho”, completou.

Na próxima rodada, o Náutico volta a jogar em casa, contra o Botafogo-PB, no dia 3 de setembro. Mais um confronto como mandante que pode ajudar o clube a subir na tabela. O Timbu está na 11ª posição, com 34 pontos.

“O mando de campo em equipes do Nordeste, principalmente, são culturalmente muito fortes. Cabe a nós trazer o torcedor para o nosso lado”, disse.

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