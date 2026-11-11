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Náutico Técnico do Náutico minimiza derrota e elogia pratas da casa: "clube está bem servido" Pivetti acredita que atletas oriundos do sub-20 vão poder ajudar o clube em 2027

O técnico do Náutico, Bruno Pivetti, minimizou a despedida alvirrubra da Série B deste ano com derrota, para o Londrina, por 2x1, nesta quarta-feira (11), para valorizar a utilização de atletas oriundos da base no confronto.

Segundo o treinador, o clube pernambucano "está bem servido" de bons valores, de olho na próxima temporada. O jogo diante do Tubarão marcou a estreia do lateral-direito Hector, do volante Guilherme Ramos e do atacante Isaque no profissional.

"O mais importante foi ter oferecido minutagem aos jogadores oriundos do departamento de base. Mostra pra nós que o clube está bem servido de bons jogadores, bons valores, que devem ser potencializados, otimizados numa pré-temporada. No ano que vem, vão estar à disposição para oferecer o devido retorno técnico à equipe", pontuou Pivetti.

Para dar mais segurança aos jovens atletas, Pivetti mesclou a escalação do Náutico com jogadores experientes. Nomes como Guruceaga, Wanderson, Luiz Paulo e Victor Andrade iniciaram a partida.

De acordo com o técnico, isso precisou ser feito, principalmente, pelo pouco tempo de trabalho com os pratas da casa, uma vez que muitos deles vinham disputando competições pelo time sub-20. Destaque na base, Halanzinho foi o autor do gol alvirrubro.

"A gente puxou eles na última semana, então não tive tanto tempo de trabalho, mas acredito que a assimilação de todos os jogadores foi muito rápida, em termos táticos. Havia ali uma equipe equilibrada do ponto de vista da organização coletiva. É claro que os jogadores no profissional a rotação de jogo é outra, por isso foi importante manter certos pilares em alguns setores, para oferecer um pouco mais de segurança a esses jogadores", explicou.

"Poderíamos ter saído com um resultado positivo, mas, infelizmente, não foi possível. Mas acredito que a gente tenha tido ali um bom aproveitamento desses jogadores, principalmente da base, que agora tenho certeza absoluta que têm mais condições de serem potencializados aí para poder ter um grande 2027", completou.

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