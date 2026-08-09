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Náutico Técnico do Náutico mira objetivo da permanência e mostra incômodo com desempenho em casa De acordo com Guilherme dos Anjos, são muitos os aspectos que o Timbu pode evoluir para triunfar nos Aflitos

O empate do Náutico, no Esportes da Sorte Aflitos, diante do Atlético-GO, neste domingo (9), em 1x1, fez com que o Alvirrubro permanecesse na parte inferior da tabela. Com 26 pontos, o time pernambucano é apenas o 14º colocado. São apenas seis pontos para o Z-4, mas a distância pode encurtar, caso Londrina e Avaí pontuem na sequência da rodada.

Em entrevista coletiva concedida depois do duelo com o Dragão, o técnico Guilherme dos Anjos voltou a pregar que o primeiro objetivo do clube na competição é atingir uma pontuação segura, com o objetivo de evitar um retorno do Timbu para a Série C.

"O objetivo eu acho que está muito claro desde o início. Acho que desde janeiro, nós (...) Eu não mudo aquilo que a gente preconiza aqui dentro. É fazer os 45 pontos e etapa a etapa entender até onde vamos poder galgar. Acho que essa frase, inclusive, está bem pautada por mim, pelo professor e pelo Bruno (Becker) em inúmeras entrevistas", falou Guilherme.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos nos Aflitos, o treinador alvirrubro se mostrou incomodado com o desempenho da equipe dentro de casa nesta edição da Segundona. Nas dez vezes que o Náutico atuou perante o torcedor, foram apenas quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 46,6%.

Segundo o comandante, o clube pode melhorar em diversos aspectos para voltar a triunfar no Recife. "Acho que temos condições de evoluir em inúmeros aspectos para se jogar melhor dentro de casa. É o nosso jogo, nossa postura, o nosso gramado, que eu preciso acelerar mais o jogo, que é um jogo de proposição. São vários aspectos que incomoda", pontuou.

"Creio que com os atletas que a gente vem tendo, principalmente no setor ofensivo, eles vão se adaptar um ppuco melhor, mas acho que vão trazer e já estão trazendo, naturalmente, coisas positivas. Uma energia positiva para que a gente possa melhorar esse desempenho em casa como um todo", seguiu.

O Náutico volta a entrar em campo pela Série B na próxima sexta-feira (14). Na ocasião, vai até Campinas, onde visita a lanterna Ponte Preta, às 19h30, no Moisés Lucarelli, pela 22ª rodada.

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