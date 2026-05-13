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Futebol Técnico do Náutico pede cautela com retorno de Paulo Sérgio aos gramados Centroavante se recuperou de lesão muscular e pode pintar entre os relacionados diante do Operário-PR

Na lista de relacionados para a partida contra o América-MG, vencida pelo Náutico por 4x0, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, um nome chamou a atenção pela ausência. Cotado para ao menos iniciar no banco de reservas, o atacante Paulo Sérgio ficou fora do grupo. Opção do comando técnico do Timbu para preservar o atleta enquanto o jogador não atinge o nível ideal para regressar.





“A semana precisa falar. Os atletas vão treinar, disputar internamente. Paulo fez um grande treinamento (antes do jogo contra o América-MG). Gostei do desenvolvimento dele. Temos de dar uma cancha de trabalho físico, técnico e tempo de jogo para ele”, apontou.

Paulo não entra em campo desde o dia 18 de abril, na derrota do Náutico por 3x0 para o São Bernardo, nos Aflitos. O jogador se recupera de uma lesão grau dois na coxa. Sem o centroavante, Derek é quem tem sido o titular no posto. Situação que deve ser mantida para o confronto de sábado, perante o Operário-PR, no Germano Kruger.

“Acredito que Paulo estará em um bom nível nesta semana e a escolha sobre quem vai viajar será minha e do professor (Hélio dos Anjos). Espero que Paulo esteja em um nível muito bom”, apontou.

Nesta temporada, Paulo Sérgio acumula oito gols em 12 jogos pelo Náutico. O centroavante participou de três partidas nesta Série B, mas ainda não balançou as redes.

Voltas

Outros atletas também podem ficar à disposição do Náutico para a próxima rodada da Série C. O volante Luiz Felipe cumpriu suspensão automática no jogo passado e pode recuperar uma vaga no meio.

O zagueiro Mateus Silva e o volante Leonai Souza estão em processo de transição física após se recuperarem de problemas musculares e também podem integrar a lista de relacionados.

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