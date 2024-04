A- A+

Náutico Técnico do Náutico prega calma e sabedoria para contratações de reforços: "o gol tá muito caro" Mazola garantiu que já está analisando com a diretoria o planejamento para a Série C

Com o fim do Campeonato Pernambucano, as atenções do Náutico se voltam agora para duas competições nacionais: a Copa do Nordeste, tendo compromisso na próxima quarta-feira (10) contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, e na Série C do Campeonato Brasileiro, que tem sua estreia programada para o final de abril; Esta última, inclusive, é o grande objetivo do Timbu na temporada, para poder garantir vaga na Série B do ano que vem. A necessidade de reforços é evidente, mas o técnico Mazola Júnior prega calma.

"Eu não gosto de chegar em um clube e falar para a diretoria 'eu não quero 10, 15 desses aqui', 'eu quero 10,15 meus'. Uma porque eu não tenho jogador. Não trabalho com jogador. E outra que eu não posso ser responsável por criar um rombo financeiro no clube. Hoje é complicado você dispensar um atleta e a diretoria do Náutico não é irresponsável. Então temos que ter muita calma em relação a isso", afirmou.

No entanto, o comandante alvirrubro garantiu que já está dialogando com a diretoria para o planejamento da Série C."Já estamos montando um planejamento, conversando um pouquinho em relação a quem já está aqui, para ver o que a gente pode mudar em relação a isso. É lógico que tem alguns jogadores já em final de contrato e tem algumas situações. A partir da semana que vem, do dia 19, fecha a janela da Série B. E pelo andar da carruagem, muita gente de 'B' vai ficar de fora da Série B", disse.

Mazola também pregou "sabedoria" em possíveis contratações para o setor ofensivo do Timbu, que não balança as redes há três partidas."Aquilo que eu sempre falo nos clubes que eu chego: 'o gol está muito caro'. Nós temos que agir com muita sabedoria para contratar jogadores que façam gols ou que criem situações, dando assistências", disse.

Raio-x dos atacantes

O setor ofensivo tem sido uma dor de cabeça para o Náutico em 2024. O time não marca há três jogos. Paulo Sérgio, com seis gols, é quem mais balançou as redes no ano. Contratado para ser uma das referências na frente, Barcia só marcou uma vez na temporada. Evandro tem dois, Ray Vanegas (que já está fora dos planos para a Série C) também. Thalissinho, Kauan Santos e Júlio César possuem um cada. Fernandinho passou em branco, assim como Kauan Maranhão e Kayon - esse último, contudo, fez apenas uma partida na temporada, nos minutos finais da derrota alvirrubra por 2x0 para o Sport, nos Aflitos.

Para se ter uma ideia, o artilheiro do Náutico no Pernambucano foi o meia Patrick Allan, com quatro gols. Na temporada passada, outro jogador do setor foi o goleador pelo time, Souza, com cinco bolas na rede. Em 2022, cenário idêntico, com o meio-campo Juninho Carpina, com quatro gols, sendo o destaque. A última vez que o Timbu teve um atleta na artilharia vindo do ataque no Estadual foi em 2021, com Kieza fazendo 10, ficando no topo da lista geral.

