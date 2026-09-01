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futebol Técnico do Náutico prega paciência com utilização de pratas da casa Meia Wendell e atacante Luiz Cláudio se destacaram nos últimos jogos, ajudando o Timbu a somar quatro dos seis pontos mais recentes na Série B

No empate em 1x1 com o São Bernardo, no Primeiro de Maio, e na vitória por 2x1 contra o Athletic, no Esportes da Sorte Aflitos, o Náutico foi beneficiado com a ajuda de dois pratas da casa que estão buscando espaço na equipe. Dupla que ganhou elogios do técnico Guilherme dos Anjos.

Participação

Na estreia pelo time principal, o meia Wendell, de 18 anos, deu assistência para o gol de empate de Derek contra o São Bernardo. Já Luiz Cláudio, de 21 anos, marcou o primeiro gol no profissional nos acréscimos da partida perante o Athletic. Junto de Kauã Maranhão, de 22 anos, o atleta tem sido a aposta dos alvirrubros para melhorar o setor ofensivo.

“O que Luiz Cláudio demonstrou é aquilo que ele tem de melhor. Ele é um jogador matador. Um jogador frio por natureza. Nós entendemos que, na base, existe um processo de maturação. Cada um dentro do seu tempo, principalmente. Serve para o Luiz e serviu para o Maranhão”, afirmou Guilherme.

O treinador também apontou que é preciso ter cautela quanto à utilização dos mais jovens. As pessoas vêm tendo uma cobrança sobre a utilização da base. Se a gente for buscar o histórico, principalmente meu e do professor (Hélio dos Anjos), no Náutico ou em qualquer outra equipe, tirando o Paysandu, que na época não tinha base praticamente, nós sempre revelamos. A gente sabe o que está fazendo quanto ao momento de colocar um jovem”, explicou.

“É bom ver um atleta como o Luiz ajudar a decidir jogo e ver Wendell, no jogo passado, ajudar a decidir também. Eu torço muito para que eles sigam assim. Temos que mudar a vida desses meninos, porque eles ganham muito pouco. Os dois jogadores que ajudaram a decidir nos dois últimos jogos ganham menos de R$ 3 mil”, reforçou o treinador.

Classificação

O Náutico é o 12º colocado da Série B, com 34 pontos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Botafogo-SP, no Esportes da Sorte Aflitos. Os paulistas estão em 15º, com 31.

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