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Náutico Técnico do Náutico reconhece erros contra Operário-PR, mas critica arbitragem: "bisonha" Em meio às críticas, Guilherme dos Anjos elogiou postura do time durante boa parte do tempo, no empate em 3x3 com o Fantasma

O técnico Guilherme dos Anjos, do Náutico, reconheceu que faltou concentração à equipe diante do Operário-PR, ao deixar o resultado positivo escapar com dois gols sofridos nos acréscimos. Ao mesmo tempo, o comandante alvirrubro não poupou críticas à arbitragem de Matheus de Moraes Silva.

De acordo com Guilherme, diante da falta de critérios, a atuação do árbitro no Esportes da Sorte Aflitos foi "bisonha". Além de um pênalti não marcado a favor do Timbu, o comandante alvirrubro acredita que o segundo gol do Fantasma foi validado de forma irregular.

"A arbitragem foi bisonha. Nós temos os nossos erros, sem dúvida nenhuma, estamos conscientes, a gente sente muito esse tipo de resultado, pois tomar três gols em acréscimos, mas o pênalti que foi no Jean aconteceu o mesmo no Maranhão no primeiro tempo. O lance é idêntico", reclamou Guilherme.

"Não entendo aquele ponto. Falta no Daniel no primeiro lance e depois o jogador do adversário que trava a bola, ele dá a falta. Tomamos um gol (o terceiro) no erro nosso, sem dúvida nenhuma também. Deixamos de isolar o homem do cruzamento. Não foi a primeira vez, avisamos, inclusive, no vestiário sobre isso", prosseguiu.

Apesar da bronca com a arbitragem da partida e do apagão sofrido pela equipe no fim, Guilherme dos Anjos afirmou ter gostado da postura alvirrubra durante a maior parte do tempo, nesta terça-feira (15).

"Tivemos os nossos erros, mas tivemos um volume de jogo excepcional. Voltamos a fazer a nossa característica de jogo. Nós merecíamos a vitória, mas é o campeonato. Pontuamos aqui e vamos para fora de casa, no mesmo perfil de jogo, buscar uma vitória", salientou.

O Náutico volta a entrar em campo pela Série B na próxima segunda-feira (21). Na ocasião, visita o Cuiabá, às 21h30, na Arena Pantanal. Enquanto o Timbu ocupa a 14ª posição, com 38 pontos, o Dourado é o 11º colocado, com 40 pontos.

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