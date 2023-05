A- A+

NÁUTICO Técnico do Náutico tece duras críticas aos protestos no CT do clube: 'Só atrapalharam a gente' Ação da Torcida Organizada aconteceu na última sexta-feira (5), um dia antes do jogo diante do São José, que terminou com vitória alvirrubra por 2 a 1

Após vencer o São José-RS, por 2 a 1, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (6), o Náutico conseguiu sua primeira vitória no torneio para aliviar o clima interno no time. Ao término da partida, o treinador Dado Cavalcanti desferiu duros comentários para os membros de uma torcida organizada do clube que entraram no CT Wilson Campos na última sexta-feira (5) e ameaçaram atletas alvirrubros.

O técnico destacou que o time reagiu no momento certo e chamou de "filhos da p..." quem acredita que o Náutico só venceu a partida deste sábado por conta dos protestos:

“Eu não vou me aprofundar, só fico sinceramente um pouco triste com a condição porque tem gente que ainda acha que ajudou. Tem gente que acha que o time ganhou porque aconteceu aquilo (o protesto no CT). A nossa pior derrota foi no jogo contra o Salgueiro aqui nos Aflitos. Perdemos nos pênaltis e fomos eliminados, mas não houve ninguém fazendo protesto e o jogo da sequência foi contra o Cruzeiro e nós vencemos”, iniciou.

“Então só para mandar a mensagem porque tem uns filhos da p… que acham que só ganhamos o jogo hoje porque os caras foram na porta do do auditório. Eles só atrapalharam a gente, perdemos um dia de trabalho”, completou o treinador.

A ação foi realizada quatro dias após a derrota por 2 a 1 do Náutico para o Manaus na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Timbu estava vencendo a partida até os 42 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate e, nos acréscimos, a virada.

Durante o protesto, os torcedores pediram a saída de membros da diretoria. Em um dos registros do momento, um dos protestantes chegou a xingar um jogador não identificado, além de ter pedido sua saída do elenco.



FANÁUTICO FAZ COBRANÇA PARA ELENCO, DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA NO CT DO NÁUTICO! pic.twitter.com/EC4QkskcOH — Náutico NauticoNET (@NauticoNET1998) May 5, 2023

A vitória deste sábado sobre o São José dá um alívio ao Náutico, que conseguiu seus primeiros três pontos na Série C e tenta conquistar o acesso para a Série B. A partida foi importante ainda para o atacante Jael, que vinha sendo muito cobrado pela torcida, mas marcou os dois gols da vitória do Timbu por 2 a 1 e se estabeleceu como vice-artilheiro do clube na temporada, com seis tentos, atrás apenas de Souza, que balançou as redes sete vezes.

Veja também

AUTOMOBOLISMO Sergio Pérez faz a 'pole' do GP de Miami de F1