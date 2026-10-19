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Náutico Técnico do Náutico valoriza ponto conquistado contra Goiás: "ganhamos força para próximos duelos" Resultado fez o Timbu voltar a abrir seis pontos para a zona de rebaixamento

O técnico do Náutico, Bruno Pivetti, valorizou o ponto conquistado pela equipe diante do Goiás, fora de casa, pela 34ª rodada da Série B. O resultado fez o Tiimbu retornar ao 15º lugar a abrir novamente seis pontos para o Avaí, equipe que abre a zona de rebaixamento, restando quatro rodadas para o fim da competição.

Após duas derrotas seguidas como mandante, Pivetti elogiou a compactação do time no Estádio da Serrinha, ao projetar a sequência do campeonato.

"Acredito que tenha sido um jogo franco. Saímos daqui com um ponto, mas sabíamos das dificuldades de enfrentar o Goiás, principalmente na Serrinha. A gente ganha mais força para os próximos duelos, para poder conquistarmos nosso primeiro objetivo e depois termos mais tranquilidade na classificação", falou o treinador alvirrubro.

Na próxima segunda-feira (26), o Náutico volta a entrar em campo na condição de visitante mais uma vez Na oportunidade, visita o Juventude, às 20h30, no Alfredo Jaconi. O sexto enfrentamento seguido contra uma equipe que briga para subir de divisão.

Para Pivetti, o duelo com o Goiás deixou claro que o Alvirrubro tem condições de fazer mais um bom jogo longe do Recife.

"A gente está em uma sequência em que estamos enfrentando grandes adversários. Começamos com Sport, depois Fortaleza fora, tivemos os líderes da competição, Novorizontino e Vila Nova, e agora pegamos o Goiás, que é sempre muito difícil, e saímos com esse ponto", salientou Pivetti.

"Agora é fazer uma grande semana de trabalho, de treinamento, para termos um alto nível competitivo, porque vamos enfrentar outro grande adversário, que é o Juventude, que está brigando pelas primeiras colocações. Temos totais condições de competir lá em Caxias e lutar pelos três pontos", finalizou.

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