Náutico Técnico do Náutico realiza cirurgia no tendão de Aquiles e deve ter alta neste sábado (15) O treinador, no entanto, não deve comandar o Timbu contra o Sport

O técnico do Náutico, Marquinhos Santos, foi submetido, nesta sexta-feira (14), à cirurgia no tendão de Aquiles.

O procedimento foi realizado pelos médicos Múcio Vaz e Romildo Muniz, ambos do Departamento Médico (DM) alvirrubro. O Náutico informou que a cirurgia foi um sucesso.

Ainda de acordo com o clube, a alta hospitalar de Marquinhos Santos deve acontecer ainda na manhã deste sábado (15).

O clube, no entanto, disse que a expectativa é de que o treinador esteja junto com a delegação apenas no jogo contra o Santa Cruz-RN, em Natal, na próxima quarta-feira (19), pela Copa do Brasil.

Desse modo, Marquinhos Santos não deve comandar o time diante do Sport, neste sábado (15), pelo Campeonato Pernambucano.

O assistente André Caldas, que dirigiu a equipe no empate sem gols contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, na última quarta (12), deve ser o responsável por comandar o elenco no Clássico dos Clássicos.

