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VÔLEI Técnico do Osasco afirma que não desistiu de contar com Tifanny na Superliga: 'Vamos lutar' Treinador promete ajuda do clube para a transição de carreira da atleta, 'mas acho que ela merecia terminar essa Superliga em quadra'

O técnico Luizomar de Moura, da equipe de vôlei feminina do Osasco, falou sobre a situação da jogadora Tifanny, impedida de atuar nas partidas da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). O afastamento das quadras ocorre desde que a entidade aderiu à política do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a elegibilidade de atletas femininas, no começo da atual temporada.

Segundo Luizomar, a mudança na política foi feita sem qualquer diálogo com o Osasco e com Tifanny. Com isso, equipe e atleta, que já haviam se preparado para a disputa da temporada, foram pegos de surpresa. Ele afirmou que o clube não desistiu de reverter a situação.

- É a décima Superliga de uma jogadora de 42 anos. Uma jogadora que mudou, que fez bem, eu me tornei um ser humano melhor convivendo com a Tifanny. Eu sou um cara do século passado. O vôlei estava em um caminho de exemplo. Por isso, com todo o respeito a Confederação Brasileira de Voleibol, nós vamos lutar. Vamos lutar como clube. Eu montei uma equipe contando com a Tifanny, e vamos ajudá-la nessa transição de carreira. Mas eu acho que ela merecia terminar essa Superliga em quadra - disse o treinador em entrevista ao podcast Basticast.

Uma liminar obtida em outubro na Justiça Comum chegou a liberar a presença de Tifanny nas quadras. Mas a autorização durou pouco. Uma semana depois, foi derrubada.

Após uma série de revezes nas Justiças Desportiva e Comum, Tifanny segue com o futuro indefinido. Aos 42 anos, a primeira atleta trans a atuar na elite do vôlei brasileiro está em sua sexta temporada pelo Osasco.

Pela nova regra adotada pelo COI e aderida pela CBV, as jogadoras deverão apresentar teste genético com resultado negativo para o gene SRY. Ele atua como desencadeador do desenvolvimento masculino. A atleta que não comprova elegibilidade fica impedida de disputar as competições.

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