Futebol Técnico do Petrolina celebra classificação para as semifinais Clube sertanejo já tem sua melhor campanha na história do Pernambucano e agora pega o Sport, na semifinal, na Ilha do Retiro

Pela primeira vez na história, o Petrolina chega em uma semifinal do Campeonato Pernambucano. Após empatar em 1x1 no tempo normal com o Santa Cruz, no Paulo Coelho, nas quartas de final do torneio, os sertanejos venceram por 5x4 nas penalidades. Resultado bastante comemorado pelo técnico da Fera, William Lima.

“Sabíamos que não seria fácil. Pelo início da competição e montagem do elenco. Eu dizia que precisávamos ser assertivos nas nossas escolhas e fomos, tendo também uma parcela de sorte e muito trabalho”, afirmou o treinador.

O treinador também destacou o trabalho administrativo no clube, presidido por Jeferson Oliveira. “A diretoria tem feito um trabalho espetacular, pagando em dias mesmo com as dificuldades. Isso tem sido honrado com os resultados. Temos organização, planejamento e os jogadores compraram a nossa ideia, fazendo o que pedimos. Não foi fácil hoje, por exemplo, ficar com um a menos durante um terço do jogo, contra uma equipe com investimento cinco vezes maior que o nosso. Comprometimento faz muita diferença no futuro”, frisou.

Nas semifinais, o Petrolina enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, sexta (7), às 16h30

