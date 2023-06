A- A+

Discriminação Técnico do PSG e seu filho são detidos por suspeitas de discriminação na França Christophe Galtier ainda é o treinador do clube francês, mas não vai ficar para a próxima temporada

O ainda técnico do Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, e seu filho John Valovic-Galtier foram detidos nesta sexta-feira (30) no âmbito de uma investigação por suspeitas de discriminação após acusações de racismo, informou o Ministério Público à AFP.

Os dois estão sob custódia policial em Nice (sudeste da França), anunciou o promotor Xavier Bonhomme.

Em meados de abril, a justiça abriu uma investigação por suspeitas de discriminação racial ou religiosa quando Galtier, 56 anos, era treinador do Nice.

O jornalista independente Romain Molina e a rede RMC Sports haviam divulgado alguns dias antes a existência de um e-mail atribuído ao ex-dirigente do Nice Julien Fournier. Na mensagem, redigida no final da temporada 2021-22, ele denuncia palavras discriminatórios de Galtier a respeito de parte dos jogadores do Nice, com referências às origens e à religião dos atletas.

Galtier, que nega a acusação, denunciou Fournier e os jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina por difamação, depois que recebeu ameaças de morte pela internet.

A detenção aconteceu poucos dias antes do anúncio de seu sucessor como técnico do PSG. O espanhol Luis Enrique Martínez é considerado o grande favorito para assumir o cargo.

Apesar de ter conquistado o título de campeão da França com o PSG, Galtier foi informado no início de junho que não continuaria à frente do clube, apesar de ter contrato até 30 de junho de 2024.

Galtier teve uma temporada muito complicada no clube de maior prestígio que dirigiu em sua carreira, após as passagens por Saint-Étienne (2009-2017), Lille (2017-2021) e Nice (2021-2022).

