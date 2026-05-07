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FUTEBOL Técnico do Racing critica gramado sintético do Botafogo: "Sou como Neymar" Gustavo Costas não usou o campo como desculpa para a derrota do time argentino

Após a derrota para o Botafogo por 2 a 1, ontem, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, o técnico Gustavo Costas, do Racing-ARG, criticou o sintético do Estádio Nilton Santos. O treinador não usou o gramado como desculpa para o desempenho da equipe, mas afirmou que, assim como o Neymar, não gosta desse campo.

— Não gosto de desculpas, mas não gosto desse campo. Sou como Neymar, que também não gosta desse gramado. Mas não é uma desculpa — disse Gustavo Costas em entrevista coletiva após a derrota do Racing para o Botafogo.

Sob os olhares do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, Danilo compensou uma atuação apagada com o gol da vitória do Botafogo por 2 a 1 contra o Racing, ontem, no Nilton Santos. O outro gol alvinegro da noite foi do zagueiro argentino Di Cesare, que mandou contra a própria meta. Adrián Martínez diminuiu para os argentinos.

Danilo marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Racing. Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / GazetaPress.

O resultado fez com que o time alvinegro chegasse aos 10 pontos em quatro partidas e mantivesse a primeira colocação do grupo E. Já o Racing, que não alcança mais o Botafogo, tem quatro pontos e disputa a vaga com o Caracas-VEN, que possui oito pontos.

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