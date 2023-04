A- A+

Retrô Técnico do Retrô critica arbitragem e afirma que vai chegar na final no ano que vem A Fênix chegou pela segunda vez consecutiva na decisão do estadual e ficou novamente com o vice

O Retrô se sentiu prejudicado novamente contra o Sport, pela decisão do Campeonato Pernambucano. Neste sábado (22), a Fênix foi derrotada por 2 a 0 para o Leão, na Ilha do Retiro, e ficou com mais um vice estadual. Em entrevista à Rádio Jornal, após o término da partida, o treinador Dico Woolley fez críticas à arbitragem.

O comandante do Retrô lembrou de dois lances na primeira partida. Um pênalti em Fernandinho e uma falta no início da jogada do segundo gol, rubro-negro. No confronto deste sábado, o técnico reclamou de um possível pênalti em Luisinho, no segundo tempo.

“Eu quero parabenizar a equipe do Sport, que foi merecedora. Não quero colocar os erros da arbitragem como fator fundamental para o título. Foram campeões invictos, os números estão aí. Mas não precisa a arbitragem de Pernambuco entregar o troféu na mão do Sport”, disse o treinador.

O Retrô chegou pela segunda vez consecutiva na final do Campeonato Pernambucano. Dico ressaltou que a equipe está se consolidando como uma das quatro forças do estado. "O Retrô mostrou que chega para ser uma das quatro forças do futebol de Pernambuco. Segunda final consecutiva, desbancando duas equipes tradicionais. A evolução da equipe é muito clara”.

No final, o técnico garantiu que se estiver no Retrô vai chegar outra vez na final no próximo estadual.

"O Retrô vai chegar na final no ano que vem. O Náutico, Sport e Santa Cruz vão lutar por uma vaga, porque o Retrô vai estar na final novamente. Se a arbitragem de Pernambuco não nos atrapalhar, se a Federação decidir colocar arbítrio de fora, pode ter certeza que a gente vai chegar ainda mais forte e vai ser campeão. Nessas duas vezes a gente não foi porque a arbitragem não deixou”, afirmou Dico.

O Retrô se prepara para o início da Série D. A equipe estreia no dia 6 de maio, contra o Falcon. A CBF ainda não confirmou o horário da partida.



