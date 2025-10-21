Técnico do Retrô destaca "entrega" de atletas durante campanha de título na Copa Atlântico
Equipe de Camaragibe faturou a Série Prata de forma invicta
O técnico do sub-20 do Retrô, Gabriel Lisboa, destacou a evolução coletiva da equipe durante a disputa da Copa Atlântico. O time de Camaragibe foi o campeão da Série Prata, ao bater o Rio Branco, e fechou sua participação no certame com 80,9% de aproveitamento.
Durante a campanha invicta foram cinco vitórias e dois empates. O ataque marcou 21 gols - o melhor da competição -, enquanto o setor defensivo foi vazado em cinco oportunidades.
"Nossa equipe evoluiu muito durante a competição em todos os aspectos. O que mais me deixou satisfeito foi ver a entrega do nosso grupo e o apetite pelo título", pontuou Gabriel.
Leia também
• Técnico do sub-20 do Retrô mostra otimismo com desempenho do time na Copa Atlântico
• Copa Atlântico se torna competição oficial da CBF; torneio sub-19 ocorre em outubro, no CT do Retrô
O treinador também comentou os principais pilares que sustentaram o desempenho da equipe, que marcou muitos gols e sofreu poucos, em competição que reuniu 32 equipes participantes.
“Nosso grupo abraçou rapidamente as ideias e conseguimos colocar em prática diante de jogos extremamente complexos.
O que ajudou muito o meu trabalho foi ter pego um grupo que veio da mão do Professor Wilton, que é um profissional extremamente competente no que faz", salientou.
A conquista de Lisboa à frente do Retrô foi a primeira do técnico pelo clube. Ele acredita que a taça dará moral para os garotos na sequência da temporada. "Foi de extrema importância terminar essa grande competição com um título e números bastante expressivos, pois vai dar mais confiança ainda para a sequência da temporada, e mostra que estamos no caminho certo", enfatizou.