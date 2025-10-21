A- A+

Futebol Técnico do Retrô destaca "entrega" de atletas durante campanha de título na Copa Atlântico Equipe de Camaragibe faturou a Série Prata de forma invicta

O técnico do sub-20 do Retrô, Gabriel Lisboa, destacou a evolução coletiva da equipe durante a disputa da Copa Atlântico. O time de Camaragibe foi o campeão da Série Prata, ao bater o Rio Branco, e fechou sua participação no certame com 80,9% de aproveitamento.

Durante a campanha invicta foram cinco vitórias e dois empates. O ataque marcou 21 gols - o melhor da competição -, enquanto o setor defensivo foi vazado em cinco oportunidades.

"Nossa equipe evoluiu muito durante a competição em todos os aspectos. O que mais me deixou satisfeito foi ver a entrega do nosso grupo e o apetite pelo título", pontuou Gabriel.

O treinador também comentou os principais pilares que sustentaram o desempenho da equipe, que marcou muitos gols e sofreu poucos, em competição que reuniu 32 equipes participantes.

“Nosso grupo abraçou rapidamente as ideias e conseguimos colocar em prática diante de jogos extremamente complexos.

O que ajudou muito o meu trabalho foi ter pego um grupo que veio da mão do Professor Wilton, que é um profissional extremamente competente no que faz", salientou.

A conquista de Lisboa à frente do Retrô foi a primeira do técnico pelo clube. Ele acredita que a taça dará moral para os garotos na sequência da temporada. "Foi de extrema importância terminar essa grande competição com um título e números bastante expressivos, pois vai dar mais confiança ainda para a sequência da temporada, e mostra que estamos no caminho certo", enfatizou.

Veja também