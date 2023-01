A- A+

Provocação Técnico do Santa analisa provocação homofóbica de Hugo Cabral: "Falou uma palavra equivocada" O atacante tricolor se referiu ao Náutico como "Barbie" antes do Clássico das Emoções

Apesar de iniciar a temporada marcando na partida contra o Caucaia, pela pré-Copa do Nordeste, Hugo Cabral não está vivendo um bom momento e saiu de campo vaiado nos dois últimos jogos do Santa Cruz, no Arruda. Fora de campo, o atacante fez provocações de cunhos homofóbicos antes do Clássico das Emoções. O técnico Ranielle Ribeiro analisou o comentário, na entrevista coletiva pós-jogo.

"Hugo pode incendiar o clássico. É uma característica dele. Mas tem que ter o lado do respeito, do cuidado com as palavras que se coloca durante uma provocaçaõ para não gerar um processo negativo", iniciou.

"Ele não teve a intenção de magoar, apenas falou uma palavra equivocada. Hugo não é um cara do mal. É do bem, que não queria levar por esse lado. Mas usou as palavras que servem como lição para ele e todos nós que estamos no meio do futebol", completou.

A fala de Hugo

Após o empate contra o Afogados, Hugo disse à beira do campo, em entrevista à Rádio Jornal, que "hoje não foi um bom dia para mim, mas a barbie vai pagar no domingo”. O termo ‘Barbie’ é como torcedores rivais chamam de forma pejorativa o Náutico, com conotação homofóbica.

Ainda antes da partida do último domingo (15), Hugo pediu desculpas pelo comentário.

“Primeiramente, foi uma declaração normal, mas talvez infeliz. No futebol de hoje não cabe muito essas coisas. É um apelido do rival, que acabei cutucando de uma maneira que não saiu bem. Algumas pessoas mal intencionadas soltam umas coisas para dar repercussão, mas não foi minha intenção. A minha intenção era falar que, no domingo, eles iam pagar o preço. Se alguém se sentiu ofendido da parte do Náutico, peço desculpas. Não foi minha intenção ofender por esse lado que não tem relação com o futebol. O assunto foi levado para um lado que não tem sentido algum”, afirmou.

