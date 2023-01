Técnico do Santa cita maratona de jogos, elogia Afogados e valoriza disputa do Pernambucano

A- A+

O Santa Cruz fará nesta quinta (12), diante do Afogados, no Arruda, seu primeiro jogo pelo Campeonato Pernambucano 2023. Mas o ano para o Tricolor começou há uma semana. Em um intervalo de quatro dias, duas decisões em casa, ambas pela pré-Copa do Nordeste. Os triunfos perante Caucaia/CE e Botafogo/PB garantiram ao Tricolor vaga na fase de grupos do torneio. Além disso, deram a confiança de iniciar uma temporada com um ambiente mais leve, mesmo ciente de que, daqui para frente, a maratona de compromissos está só começando.



“Nossa pré-temporada de oito semanas foi para criar o lastro fisiológico para enfrentar a temporada do futebol brasileiro, na sequência de jogos quarta-domingo. A preocupação sempre existe, ao ponto do que temos algumas situações envolvendo lesão, que pode ocasionar algumas modificações. Ao término da partida contra o Botafogo/PB, dei uma folga que não estava planejada devido à tensão emocional gerada nos dois primeiros jogos. Falei para eles irem para casa, aproveitar os familiares e voltarem revigorados para essa semana complicada”, disse o técnico Ranielle Ribeiro.



Adversário na estreia pelo Estadual, o Afogados ganhou elogios do técnico coral. “É uma equipe treinada pelo Evandro Guimarães, um grande amigo e profissional. Apesar do empate em 1x1 com o Belo Jardim, é um time organizado. Agressivo, mesmo jogando com três zagueiros. Todo adversário que vamos enfrentar, principalmente no Pernambucano, exige muita cautela. Temos de respeitá-los, estudando e tomando as decisões necessárias para garantir a vitória”, detalhou.



Por falar no Pernambucano, o técnico deixou claro que, mesmo tendo futuramente jogos importantes pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil, não colocará a competição local abaixo das demais.



“Nunca vou descartar o Pernambucano. O que vai fazer com que eu não utilize força máxima é a importância do próximo jogo em relação à outra competição. Mas o que vai proporcionar isso é o que for construído de ‘gordura’ no Estadual, de vitórias para me credenciar a isso. Mas não deixarei o Pernambucano em segundo plano porque sei o valor para o grupo e o clube. Sendo campeão pernambucano, a confiança para iniciar a Série D será grande”, frisou.

