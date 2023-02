A- A+

Futebol Técnico do Santa cita posições que Tricolor ainda pretende trazer reforços em 2023 Um lateral-esquerdo, um meia e um atacante de lado ainda estão no radar do Santa Cruz

As chegadas recentes do meia Felipe Gedoz e do atacantes Pipico e Maranhão não encerraram as buscas do Santa Cruz por reforços em 2023. De acordo com o técnico Ranielle Ribeiro, o Tricolor ainda está de olho em encorpar o elenco com mais três peças.



“Estamos com dificuldades na lateral esquerda, precisamos de mais um extremo e talvez mais um meia por conta da sequência que teremos. Anderson Ceará está machucado, tem Gedoz, Marcelinho e mais um daria uma alternativa interessante”, disse o treinador.



Segundo Ranielle, o Santa está sendo mais seletivo na procura dos reforços para o primeiro semestre, citando o caso do atacante Maranhão. O jogador, inclusive, deve ser acionado no decorrer da partida contra o Fluminense/PI, nesta quarta (8), no Arruda, pela Copa do Nordeste, mas não como titular.





“As contratações estão sendo pontuais, cirúrgicas, para não entrarmos na margem de erro. Foi assim com Gedoz e Pipico também. Todos chegaram não em condições físicas ideais, para iniciar jogando. Isso atrasa a colocação, principalmente do Maranhão. Tive uma conversa com ele para saber se poderia nos ajudar em Salgueiro, mas ele tinha apenas duas sessões de treinamento e entendi o lado do atleta. Para começar diante do Fluminense, não vejo possibilidade, mas ele fará parte do processo. É experiente, de velocidade, agudo, com características que estávamos buscando. Chega para qualificar o grupo e potencializar o que precisávamos. São atletas que o ambiente favoreceu demais. Contra o Fluminense, ele terá possibilidade de entrar (no decorrer do jogo)”, apontou.

