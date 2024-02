A- A+

Futebol Técnico do Santa comemora "batalha vencida" diante do Petrolina Com o resultado, o Tricolor chegou ao quarto lugar, com 12 pontos, faltando três partidas para o término da primeira fase

A cena dos jogadores se abraçando, alguns ajoelhados no gramado e a vibração da comissão técnica no banco de reservas prova a importância que foi para o Santa Cruz sair do Paulo Coelho com três pontos, após derrotar o Petrolina por 2x1, pelo Campeonato Pernambucano. O treinador Itamar Schulle ressaltou o triunfo que deixou a Cobra Coral mais próxima da vaga no mata-mata.





“Foi uma vitória muito importante para o Santa. Necessitamos buscar pontos frente ao Porto e ao Petrolina. Hoje foi uma decisão. Um jogo bastante aguerrido. Conseguimos ter consistência, mantendo a concentração para levar os três pontos”, afirmou.

Questionado sobre os lances polêmicos envolvendo a arbitragem, que gerou revolta dos jogadores e dos dirigentes do Santa por conta de um pênalti marcado em cima de Emerson Galego, Schulle preferiu evitar se aprofundar no assunto.



“Deixo essa questão para a imprensa e a direção analisarem. Procuro falar para os atletas procurarem jogar e se abster dessas coisas que acabam não trazendo benefícios. Não podemos perder o foco do que precisamos fazer para conquistar a vitória”, declarou. "Tínhamos nos organizado no intervalo. O gol (sofrido), da maneira que foi, deixou a gente triste, mas tivemos o equilíbrio de saber sofrer quando era necessário, sem perder o foco e a concentração, criando outras oportunidades. O grupo está de parabéns. A atitude deles fez com que a gente conquistasse a vitória", finalizou.



