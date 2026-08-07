A- A+

Futebol Técnico do Santa confirma contratação do volante Arilson, ex-Betim Jogador de 32 anos foi elogiado por Cristian de Souza e chega para reforçar o Tricolor na Série C do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz acertou a contratação do volante Arilson, de 32 anos, que estava no Betim. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (7) pelo técnico Cristian de Souza, na coletiva de imprensa antes da partida contra o Botafogo-PB, sábado (8), no Almeidão, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“É um jogador experiente, com minutagem boa e vivência bacana de Campeonato Brasileiro. Comemoramos a chegada dele. Para se ter uma ideia, eu estava treinando com 19 jogadores. É muito pouco. As informações que chegaram dele são boas. Tem liderança, palavra boa no vestiário e precisamos disso para superar as adversidades”, afirmou o treinador.

“Ele é um primeiro volante, mas pode fazer a função de segundo. Tem um bom passe, jogo aéreo bom e vai nos ajudar nesse quesito. Tem imposição física, que é uma característica que a gente precisava”, completou.

Arilson disputará posição no Santa com Pedro Favela, Fabinho, Silva, Andrey e Léo Costa. O jogador coleciona passagens por Tupi, Figueirense-MG, Formiga, Pelotas, Valeriodoce, Poços de Caldas, Caldense, Uberlândia, Athletic, Patrocinense, Mamoré, URT, União Luziense, Pouso Alegre, Criciúma, Coritiba e Vila Nova.

Veja também