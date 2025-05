A- A+

SANTA CRUZ Técnico do Santa Cruz celebra boas opções na lateral direita: "dor de cabeça saudável" Marcelo Cabo destaca versatilidade de Israel e comemora disputa acirrada com Toty e Yuri pela posição

A lateral direita do Santa Cruz tem dado o que pensar ao técnico Marcelo Cabo - no melhor sentido possível. Após as duas primeiras atuações do time na Série D, contra o Treze-PB e contra o Horizonte-CE, o comandante coral celebrou a variedade de opções no setor e destacou a entrega dos atletas nos treinos e jogos.

“O Israel me dá a opção de jogar de lateral e jogar na segunda linha. Eu tenho uma dor de cabeça muito saudável, que todo treinador gosta de ter. A minha lateral direita é uma dor de cabeça”, afirmou Cabo, ao comentar o desempenho do jogador, autor de dois dos cinco gols marcados pelo Santa Cruz na competição e que tem se destacado tanto na defesa quanto no setor ofensivo.

Cabo também mencionou os concorrentes diretos pela posição, Yuri Ferraz e Toty, que assumiu a titularidade em determinado momento, mas enfrentou problemas físicos.

“O Yuri vinha fazendo ótimos treinamentos, aí teve a questão da suspensão. O Toty entra muito bem, o Israel joga muito bem na segunda linha. O Toty se lesionou, o Israel faz uma partida excepcional. Isso só quem ganha é o Santa Cruz”, completou o treinador.

Cabo ressaltou ainda que as múltiplas opções na disputa pela lateral direita é um reflexo do comprometimento diário dos atletas.

“Queria ter essa dor de cabeça em todas as posições. Isso aí é sinal de que os jogadores estão se doando no dia a dia. Eu posso fazer várias combinações com esses três atletas e isso é muito bom para a gente pensar em continuidade de temporada”, finalizou.

