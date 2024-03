A- A+

SANTA CRUZ Técnico do Santa Cruz comemora classificação no Estadual: "Marca para a grandeza desse clube" Tricolor bateu o Central e garantiu vaga nas semifinais do Pernambucano e na Série D do próximo ano

O Santa Cruz entrou em campo neste sábado (2) com um único objetivo: a classificação. Para a alegria para dos mais de 35.023 torcedores presentes no Arruda, o Tricolor correspondeu. A equipe venceu, por 1 a 0, o Central e garantiu não só a vaga nas semifinais do Campeonato Pernambucano, como também na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Para o técnico Itamar Schulle, o momento representa um "marco para a grandeza do clube".

"A gente teve que sofrer em determinado momento no jogo, principalmente na primeira etapa. No intervalo, a gente colocou o que era necessáiro fazer para mudarmos, mas também que não podia ser de qualquer maneira. Não ia ser só com vontade que a gente ia mudar. Ia mudar com a inteligência e com aquilo que a gente é acostumado a fazer treinando. Então essas coisas conversamos, pontuamos o que era necessário. Tivemos que fazer algumas mudanças também para buscar uma situação melhor dentro do jogo", começou.

"No segundo tempo, acho que nós tivemos um crescimento muito grande, fazendo por onde conquistar essa vitória tão importante. Marca para todos do Santa Cruz e marca para a grandeza desse clube", completou o treinador.

Jogadores de parabéns

O jogo, como o próprio técnico detalhou, foi de altos e baixos. Ao fim da primeira etapa, quando a equipe ainda não conseguia desempenhar bem, os jogadores chegaram, inclusive, a deixar o campo para o vestiário sob vaias da torcida. Ainda assim, com a classificação garantida, o momento só é de alegria para Schulle, que reservou um momento para parabenizar os seus atletas.

"Parabenizar os atleta, porque uma coisa é a gente treinar, outra coisa é executar, e eles foram muito competentes naquilo que fizeram ao longo dessa primeira fase, para buscar hoje essa classificação. Então fico muito feliz pelo trabalho que eles realizam. Como disseram hoje alguns atletas para mim, 'Professor, é difícil aguentar o senhor. O senhor é muito chato, mas obrigado'. Essas coisas nos alegram. Saber que a cobrança é de acordo com a capacidade de cada um", brincou o técnico.



Clássico à vista

O Santa Cruz se prepara agora para enfrentar o Sport, no próximo sábado (9), novamente no Arruda, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano. O Clássico das Multidões decide quem fará a grande final diante de Náutico ou Retrô, que também duelam por uma vaga na final.

