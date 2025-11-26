A- A+

Santa Cruz Técnico do Santa Cruz confirma disputa de três jogos-treino em dezembro Além dos três testes, Tricolor encara amistoso pela Vitória Cup como preparação para início do Estadual

Com o start na pré-temporada, o Santa Cruz anunciou que irá realizar três jogos-treino, com o objetivo de chegar em 2026 com o elenco pronto para os desafios que terá pela frente. Serão três competições, com o foco principal voltado para a Série C nacional.

De acordo com o técnico Marcelo Cabo, a expectativa é que os jogos preparatórios sejam realizados nos dias 13, 23 e 30 de dezembro, com adversários a serem definidos. Além disso, no dia 8 de janeiro, a Cobra Coral encara o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitória Cup, na Arena de Pernambuco.

"É algo ainda a confirmar, porque às vezes o adversário não pode vir 30, pode 29. Não dá 13, a gente faz 14. Mas dentro do nosso planejamento, é isso. Eu tinha pedido à diretoria quatro jogos-treino. Não é amistoso, porque como falei anteriormente, a partir do Estadual não vamos mais treinar. Vamos jogar e recuperar até o fim do campeonato. Precisamos estar muito bem preparados", falou o treinador.

Em 2026, da Terceira Divisão, o Santa Cruz entrará em campo pelo Campeonato Pernambucano e pela Copa do Brasil. Diante dos objetivos, a ideia é que todos os reforços a serem anunciados pelo clube estejam à disposição de Marcelo Cabo para a disputa dos jogos-treino.

"É questão do professor, quantos serão utilizados, em qual momento, quantos precisarão de um pouco mais para poder chegar na performance física adequada. Mas temos um tempinho até lá. 90% das contratações que eram para ser feitas, foram feitas. É buscar mais umas duas peças para termos o número desejado", explicou o executivo de futebol Harlei Menezes.

"Vamos fazer três jogos-treino, então automaticamente você vai trazendo novamente a competitividade aos atletas, vai trazer o ritmo de jogo. Está tudo dentro do cronograma, e as coisas vão acontecer de uma maneira bem positiva", completou.

Veja também