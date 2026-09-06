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Santa Cruz Técnico do Santa Cruz elogia atuação contra Botafogo-PB: "fiquei satisfeito" Cristian de Souza destacou força dos paraibanos e acredita que classificação será definida nos últimos jogos

O técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza, elogiou a atuação tricolor na vitória sobre o Botafogo-PB, por 1x0, na noite deste domingo (6). O resultado perante o líder da primeira fase fez a equipe coral largar com o pé direito no quadrangular do acesso da Série C.

De acordo com o treinador, o Santa fez um jogo dentro do planejado ao longo da semana. Sobretudo no segundo tempo, quando conseguiu controlar bem as ações e ceder poucas chances aos paraibanos.

"Sabíamos que seria difícil e que iria nos trazer inúmeras dificuldades. Teríamos que fazer um jogo com poucos erros, organização e equilíbrio. Perdemos o equilíbrio algumas vezes, principalmente no primeiro tempo, em razão da qualidade do time adversário. Ficou um jogo lá e cá", pontuou.

"No segundo tempo, demos uma resposta, ao meu ver, muito importante. Controlamos o jogo, estancamos algumas brechas, principalmente no Nenê. É difícil marcar ele, mas tivemos um comportamento tático, uma disciplina, que tenho que agradecer aos jogadores. Sofremos, obviamente, pois faz parte do jogo, mas fiquei satisfeito. Controlamos um adversário difícil e que, assim como a gente, vai brigar até o fim pelo acesso", seguiu.

Apesar dos três pontos conquistados, Cristian tratou de manter os pés no chão ao projetar a sequência do campeonato. O técnico voltou a elogiar o Belo para ressaltar a competitividade que o Santa terá que lidar nas partida seguintes. No sábado (12), o Tricolor visita o Maringá, no Willie Davids, às 19h30. Os paranaenses estrearam no quadrangular com vitória sobre o Floresta.

"Volto a dizer: enfrentamos um adversário de altíssimo nível. Fomos superiores a eles, merecemos a vitória, tivemos contra-ataques para matar o jogo, mas foi só o primeiro jogo. Temos mais cinco finais e a partir de agora é projetar o Maringá e pensar no jogo de lá", salientou.

"O equilíbrio vai ser a tônica do campeonato, que será resolvido nos últimos jogos. A gente vai trabalhar semana a semana e corrigir o que precisa corrigir. Será assim que vamos dar sequência às nossas semanas", finalizou o treinador tricolor.

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