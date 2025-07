Técnico do Santa Cruz fala que time precisa recalcular rota e mudar atitude antes do mata-mata

A- A+

Mudar a atitude e recalcular rota, essas foram as frases mais afirmadas pelo técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, durante coletiva de imprensa, na noite deste domingo (20), após o time tricolor perder de 2 a 0 para o Horizonte-CE, no Estádio Domingão.

Após uma demora inabitual, o treinador falou para os jornalistas sobre a necessidade de mudar a rota na última semana antes do mata-mata. Logo na primeira frase, o técnico pediu desculpa aos torcedores do Santa sobre a atuação do jogo contra o Horizonte.

"Hoje fomos inoperantes e ineficientes, foi sem sombra de dúvidas a pior partida do Santa Cruz sob meu comando. É pedir desculpa ao nosso torcedor da nossa incapacidade de conseguir buscar o resultado positivo para a torcida”, afirmou.





De acordo com o técnico, este foi um jogo, como se diz no futebol, para ser esquecido. Porém, ele garantiu que a partida vai ser uma cicatriz para o time olhar sempre e lembrar do que foi feito na tarde deste domingo em campo.



“No vestiário a gente se reuniu, conversou, foi um vestiário de cobrança, de lavagem de roupa suja. Ficamos reunidos por mais de 30 minutos, coisas pertinentes ao futebol. Como comandante eu entendi que era o momento, porque o que se passou aqui no Horizonte é inadmissível. Inexplicável o que a gente entregou no jogo de hoje”, lamentou o técnico do Santa Cruz.

O resultado fez com que o Santa saísse da liderança do G3 da Série D, do Campeonato Brasileiro e ficasse atrás do Central e América-RN.

Para Marcelo Cabo, é preciso entender e modificar o cenário atual do Santa Cruz. Segundo ele, o time busca uma explicação para entender como o tricolor pernambucano se distanciou tanto no segundo turno do que foi no primeiro, já que possui a mesma comissão técnica, jogadores. O treinador reforçou ainda que todos trabalham arduamente, assim como se dedicam ao clube e, por isso, buscam o entendimento do que houve.

“Temos que recalcular a rota. A gente não pode ser líder do primeiro turno e lanterna do segundo turno. A gente precisa mudar. Como treinador, assumo a responsabilidade, mas todo mundo tem que assumir essa responsabilidade com o Santa Cruz. É pensar no mata-mata. E, qual vai ser o Santa que a gente vai encontrar nas finais? Vou trabalhar para que seja o do primeiro turno”, pontuou Marcelo Cabo.

A demora antes da coletiva parece ter sido para “alinhar” os jogadores do Santa. Não poucas vezes, ele falou sobre o fato do primeiro passo já ter sido dado logo após o fim da partida de hoje contra o time cearense.



“No primeiro turno, a gente foi uma equipe que se acostumou a vencer e a gente não pode se acostumar a perder. Não podemos normalizar o que aconteceu hoje. A gente não pode normalizar a nossa sequência dos últimos quatro jogos. A primeira coisa que temos que fazer é: mudar a atitude, e já começamos”, contou o técnico.

Marcelo Cabo avaliou que a partir de agora o time deve fazer planejamentos e recalcular a rota para encontrar o caminho da vitória.

“Temos o último jogo antes do mata-mata, que é diante do torcedor e temos a chance de ter uma grande vitória dentro de casa, para que a gente entre fortalecido, a gente sabe que é um momento ruim, difícil, mas o momento bom passou e o momento ruim também passa. Já comecei a trabalhar aqui logo depois do jogo, peças e sistema tático, para que a gente possa entrar forte nesse mata-mata”, garantiu o treinador.

