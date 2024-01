A- A+

Santa Cruz Técnico do Santa Cruz prega "serenidade" após nova derrota em clássico Treinador tricolor acredita que falta de maturidade tem sido crucial para o time nos principais jogos do ano

Serenidade. Foi o que pediu o técnico do Santa Cruz, Itamar Schulle, após a derrota para o Náutico, na tarde deste sábado (27), pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano no Arruda. Em um intervalo de uma semana, foi o segundo clássico perdido pelo Tricolor. Na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral havia sido superada pelo Sport, sábado passado.

Segundo o treinador, a falta de maturidade do elenco tem sido um fator determinante nas derrotas da equipe. "Temos um time novo, e eles precisam de jogos, clássicos para amadurecer. Jogadores que nunca pensaram em jogar no profissional, hoje jogam clássicos. Pelos erros não conquistamos as vitórias, mas temos que ter serenidade agora para fazer eles fortes. Cabe a eles entenderem para amadurecer", salientou.

"O que preciso fazer com eles é alertar sobre os detalhes. Estes detalhes, que não são positivos, vamos ajeitar para construir melhoras. Temos que orientá-los, conversar e focar já na próxima partida", continuou.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Santa Cruz caiu de produção na etapa complementar, sem finalizar uma vez sequer contra a meta alvirrubra. As modificações feitas por Schulle também pouco surtiram efeito, fazendo com que o Tricolor fosse presa fácil para o rival. Em meio à atuação fraca do time, o técnico tricolor assumiu a responsabilidade pelo revés.

"É difícil, mas vi que o Santa Cruz soube sofrer quando erramos novamente na bola parada. Tivemos a capacidade de buscar o empate, criamos outras situações. Fomos bem no primeiro tempo, fomos sólidos. No segundo tempo, tivemos que fazer as trocas, mas jamais passo a responsabilidade para os atletas. Não posso cobrar que alguns joguem em posições que não estão habituados", pontuou.

