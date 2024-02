A- A+

Futebol Técnico do Santa evita traçar prazo para retorno de Matheus Melo Meia sofreu uma lesão na clavícula após o jogo contra o Retrô e desfalcou a equipe diante do Afogados

Fora do jogo contra o Afogados, na última segunda (19), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, por conta de uma lesão na clavícula, o meia Matheus Melo ainda não tem prazo para retornar aos gramados. O técnico Itamar Schulle frisou que o departamento médico está atento para saber o melhor momento para contar com o jogador.





“Ele teve uma lesão um pouco mais séria. Temos conversado com o departamento médico, que tem se dedicado ao extremo para recuperar os atletas. Hoje, tivemos jogadores gripados, com febre e todos do departamento se dedicaram para eles estarem em campo. Matheus é um atleta que devemos ter cuidado. Não adianta expor, a lesão agravar e perder o atleta. Analisaremos isso junto com a direção para saber como proceder, tomando a decisão em conjunto para ser favorável ao Santa Cruz”, afirmou o técnico.



Com oito jogos e um gol na temporada, Matheus Melo é um dos principais jogadores do Santa em 2024. O atleta teve o vínculo renovado com o Tricolor até o final de 2026.

O próximo jogo do Santa Cruz é sábado (24), contra o Central, no Lacerdão, pela última rodada do Pernambucano. A tendência é que o meia siga afastado dos gramados, podendo retornar na fase de mata-mata.

