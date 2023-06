Técnico do Santa faz avaliação dos primeiros seis jogos na Série D

A- A+

O Santa Cruz está próximo de encerrar o primeiro turno do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos seis primeiros jogos, a equipe venceu três, empatou dois e perdeu apenas um, ocupando a vice-liderança, com 11 pontos, Na avaliação do técnico Felipe Conceição, o Tricolor pode crescer ainda mais na competição.



“Depois desses seis jogos, temos uma equipe competitiva e consistente. Isso me deixa ciente de que estamos no caminho certo. Você pega a dificuldade do pouco tempo de pré-temporada, com 15 dias. A dificuldade de remontar o elenco, com a chegada de reforços para encaixar. A gente tem ciência de que a primeira fase é para o crescimento, chegando ao mata-mata com a equipe em um nível maior. Nosso projeto é crescer nos primeiros jogos, com atletas aguentando o jogo inteiro em intensidade alta”, afirmou.



“O primeiro turno vai acabar agora e depois teremos mais sete jogos do returno. Em mais um mês, poderemos ajustar o máximo possível, colocando os novos jogadores no ritmo dos outros para chegar forte no mata-mata. Mas, dentro desta primeira fase, temos de continuar crescendo”, completou.





O encerramento do primeiro turno será domingo (11), contra o Globo/RN, no Barretão, pela sétima rodada. Com pouco tempo para descansar e treinar, Conceição contou qual será a estratégia para buscar o triunfo no Rio Grande do Norte.



“Temos que recuperar, trabalhar com vídeo. A estratégia não pode fugir do padrão da equipe. Não podemos mudar os comportamentos por conta dos adversários. Faremos alguns ajustes para ganhar o jogo. Não tenho estudo de caso para saber quem vai se recuperar melhor. Vamos mostrar o que fizemos de bom aqui para evoluir cada vez mais”, detalhou.

Veja também

Tênis Nadal parabeniza Djokovic por seu "incrível feito"