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futebol Técnico do Southampton pede desculpas por escândalo de espionagem que custou acesso à Premier League Tonda Eckert assumiu responsabilidade por observação ilegal de treinos de adversários; clube perdeu vaga na final do playoff e sofreu punição para a próxima temporada

O técnico Tonda Eckert pediu desculpas publicamente após o escândalo de espionagem que resultou na eliminação do Southampton dos playoffs de acesso à Premier League. Em vídeo divulgado pelo clube, o treinador assumiu a responsabilidade pelas ações que levaram à punição imposta pela English Football League (EFL).

Além de ser excluído da final do playoff, que seria disputada em Wembley contra o Hull City, o Southampton também foi penalizado com a perda de quatro pontos para a próxima temporada da Championship, a segunda divisão inglesa.

Segundo a decisão da comissão disciplinar independente, o clube cometeu diversas violações dos regulamentos ao promover observações de sessões de treino de adversários como Middlesbrough, Ipswich Town e Oxford United.

O caso ganhou ainda mais repercussão após relatos de integrantes do departamento de futebol indicarem que funcionários mais jovens teriam sido submetidos a forte pressão para participar do esquema de monitoramento.

'Cometi um erro'

Ao comentar o episódio, Eckert tentou contextualizar sua conduta citando experiências anteriores no futebol italiano.

"Quando trabalhei na Itália durante mais de quatro anos, os times adversários frequentemente observavam sessões de treinamento e informações sobre escalações acabavam chegando à imprensa. Não digo isso para justificar o que aconteceu, mas cresci em um ambiente onde a realidade era diferente. As regras na Inglaterra e na EFL são outras, e eu deveria conhecê-las", afirmou.

O treinador reconheceu que falhou ao não respeitar os regulamentos locais.

"Sou um treinador jovem, cometi um erro e assumo total responsabilidade. Espero que, com o tempo, as pessoas possam compreender o que aconteceu e me perdoar. Sou responsável por tudo o que ocorreu. Peço desculpas aos jogadores", disse.

Clube perdeu jogo avaliado em R$ 1,3 bilhão

A punição teve um impacto esportivo e financeiro expressivo. A final dos playoffs da Championship é considerada uma das partidas mais valiosas do futebol mundial, já que garante o acesso à Premier League e suas receitas de televisão.

O confronto que o Southampton disputaria valia cerca de 230 milhões de euros em receitas futuras. O montante equivale a aproximadamente R$ 1,35 bilhão.

A investigação apontou que um estagiário do clube foi enviado para monitorar treinamentos de diferentes adversários a pedido da comissão técnica. O relatório classificou a operação como um plano "premeditado e determinado vindo de cima", indicando envolvimento de integrantes da liderança esportiva.

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